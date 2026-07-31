台股比美股賠更大？他曝最大風險被忽視：想停損無法出場

台股近期出現大幅震盪與急跌，股民們人心惶惶。一名長期研究美股的醫學生發文，表示自己接觸台股後最大的體悟不是漲跌幅限制，而是流動性風險，提醒投資人除了研究基本面與技術面，也應將「能否順利出場」納入投資考量。

台股走勢波動加劇，一位長期研究美股的醫學生在Threads發文，提到他本來專注玩美股，近兩個月開始接觸台股後，發現兩者之間最大的差異不是漲跌限制，而是流動性。他指出，美股在通常情況下，只要想賣出去幾乎都能成交，反觀台股如果遇到處置、跌停或連鎖鎖死時，很可能面臨「賣不掉」的窘境。

醫學生提到，當台股行情不錯時，許多股民往往會忽視賣不掉的問題，但當市場恐慌的時候，流動性就成為投資最大的風險。他提醒，投資台股除了研究基本面與技術面外，也要考慮到流動性的問題，當股民想離場時，能否順利賣出去往往比買什麼股票更為關鍵。

此文一出，不少網友同意醫學生觀點，有位網友指出，如果以融資方式買進處置股，風險恐怕會比一般股票更高，因為處置股是採用分盤交易，流動性本來就比較低，如果再遇到急跌，券商通常在開盤以跌停價委託強制賣出，假如今日沒有買盤承接，只能隔天以跌停價掛單處分。

此外，如果股價繼續下跌，也可能讓其他融資投資人的維持率跌破追繳門檻，進一步引起追繳與斷頭的賣壓，形成連鎖反應。

該網友強調，最危險的是，如果最終賣股所得不足以清償融資的本金、利息與相關費用，投資人除了會賠掉原本投入的資金外，還必須自行補足差額，承擔超過本金的損失。

以他個人經驗，如果股票是用融資買進的，最好在股票進入處置前先行處理，「否則遇到這種極端行情一定會出事」，就算打算繼續持有，也要改用現股的方式持有，降低極端行情下被強制處分的風險。

台股的「處置制度」一直以來備受爭議，知名交易員巨人傑指出，當個股因大跌進入處置，市場將面臨連鎖的「多殺多」效應：

強制平倉與流動性鎖死

開槓桿的投資人因融資維持率不足被強制平倉，賣單只能掛在跌停價；但在處置撮合機制下極難有買盤承接，導致股價每日開盤即一字跌停鎖死。

傷害無差別擴大

流動性完全枯竭後，跌幅遠比正常市場更深，不僅讓原本成本較低的融資戶被迫斷頭，連長期持有的現股投資人也因股價迅速腰斬而承受不住壓力出清。

他認為，現行的「下跌處置機制」不僅無法達到保護投資人的初衷，反而剝奪了自主停損的權利，甚至已演變成系統性風險，對投資人資產與企業籌資帶來雙重傷害。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。