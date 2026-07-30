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台股連殺多天撐不住！巴逆逆停損金額曝光 喊「救救我」戰績慘烈

聯合新聞網／ 綜合報導
以「股市反指標」形象走紅的網紅巴逆逆。圖／取自「吃土鋁繩-巴逆逆」FB
以「股市反指標」形象走紅的網紅巴逆逆。圖／取自「吃土鋁繩-巴逆逆」FB

台股近日殺聲隆隆，不少投資人帳面獲利快速蒸發，以「股市反指標」形象走紅的網紅巴逆逆也接連曬出慘烈戰績。她昨（29）日先透露貸款買股票滿100天，總損益已轉為虧損50萬元，今日又賣出廣閎科、聯電，最新一筆交易單顯示停損20萬9611元，忍不住向網友求救「拜託大家救救我」。

巴逆逆在臉書粉專發文表示，貸款買股票來到第100天，上周還能安慰自己只是「少賺」，這周卻正式轉為虧損。她形容，原本讓自己感到開心的持股，如今「跟毒蟲一樣，讓我感到痛苦」。

從她昨天公開的對帳單畫面可見，當時總損益為負50萬元，報酬率負20%。她透露，部分持股停損後已經虧掉「50（萬）以上」，加上長期持有的元大台灣50（0050），主帳號帳面虧損一度達約70萬元，短短一個月的資產變化更高達約450萬元。

面對台股持續重挫，巴逆逆今日再貼出交易紀錄，顯示廣閎科與聯電均已「全部成交」，並自嘲「笨蛋才不跑咧！這一看就知道是逃命用的人道走廊」，以幽默口吻形容趁股價短暫反彈趕緊退場。

不料停損惡夢還沒結束。她隨後又發文表示，自己「幾乎每天都看到20至30萬的停損」，實在受不了。交易單中可見，單筆已實現總損益為負20萬元，報酬率更達負43%。她在圖片寫下大大的紅字「拜託大家救救我」，讓不少股民感同身受。

巴逆逆因貸款500萬元投入股市而受到關注，相關經歷甚至登上國際財經媒體。這波台股急跌前，她仍曾享有可觀帳面獲利，如今卻在短時間內由賺轉賠，也再次引發網友討論借貸投資與槓桿風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴逆逆 台股 停損 散戶

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