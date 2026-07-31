台股兩天重挫近3600點⋯國安基金等失序才進場！網解讀：代表還沒跌夠

台股近日劇烈震盪，兩個交易日累計下跌近3600點，雖然30日盤中一度反彈，仍引發市場對國安基金是否進場護盤的關注。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，國安基金進場設有明確條件，必須碰到重大事件造成投資信心崩盤及市場失序，才會採取行動；目前將持續密切觀察國內外政經情勢，若出現失序狀況，會適度處理。

阮清華指出，國安基金不會任意干預股市，市場本來就有漲有跌，近期台股走弱主要受到國際股市及政經局勢影響。由於台股與海外市場高度連動，國際股市表現不佳時，台股自然也會承受壓力，而30日指數恢復上漲，顯示現階段較接近震盪走勢。

他強調，國安基金最近3次進場，分別與新冠疫情、俄烏戰爭及升息衝擊、台美關稅等特殊事件有關，並非只因指數下跌就啟動護盤。換言之，單純股價修正或市場正常波動，尚不足以構成進場條件。

對此，PTT股板多數網友將「若失序會處理」解讀為目前尚未達到護盤標準，紛紛留言「翻譯：還沒到底」、「意思就是還不需要進場」、「還有4萬點不急」。不少人認為，台股仍位於年線之上，且整體融資維持率仍偏高，國安基金此時進場的可能性不大。

也有網友指出，國安基金並非替散戶解套，而是避免市場流動性與信心全面崩潰，通常會等到恐慌充分宣洩、價格具備安全邊際後才進場，因此戲稱國安基金是「抄底基金」或「國家撿屍隊」。有人表示，過去國安基金操作勝率較高，正是因為不會在下跌初期過早承接。

不過，另一派網友認為，雖然大型權值股跌幅相對有限，但部分中小型股已腰斬，櫃買市場流動性明顯轉差，個股層面早已出現失序跡象，不能只看加權指數是否仍守在4萬點附近。也有人要求主管機關明確說明「市場失序」的認定標準，避免護盤條件過於模糊。

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