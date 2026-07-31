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年輕人不要想賺快錢！台積電存股8年獲利逾400萬元 網曝重點是本金

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪之際，一名網友分享持股台積電8年的經驗，獲利超過400萬元。他建議年輕投資人避免槓桿和追逐熱門股，以長期穩健投資為主，且附上對帳單做為實證，引發網友熱烈討論。（美聯社）
台股震盪之際，一名網友分享持股台積電8年的經驗，獲利超過400萬元。他建議年輕投資人避免槓桿和追逐熱門股，以長期穩健投資為主，且附上對帳單做為實證，引發網友熱烈討論。（美聯社）

台股近期劇烈震盪，不少槓桿投資人因融資維持率不足遭斷頭，也讓投資心態成為PTT股板熱議焦點。一名網友以自身多年存股經驗發文，勸告剛踏入股市、尤其是年輕投資人，不要追求快速致富，更點名借錢投資、開槓桿、All in及追逐熱門中小型題材股等四種作法應盡量避免，引發網友正反兩極討論。

原PO表示，自己自2020年起便持續布局台積電、聯發科等大型權值股，近期即使帳面獲利因股市修正縮水數千萬元，生活仍未受到太大影響，目前反而持續小額加碼，每天買進百萬元以內的零股。他認為，AI長期趨勢並未改變，但投資與產業發展都是長期過程，若買在錯誤時機又背負財務壓力，甚至利用槓桿操作，很可能等不到企業成長就被迫出場。

他也指出，近期觀察到融資餘額雖然明顯下降，但追蹤大盤的槓桿型ETF融資卻仍持續增加，認為部分網紅及KOL鼓吹融資買正二等槓桿商品，容易讓投資市場走向賭博化，而非穩健投資。因此建議投資人應依自身能力投資，選擇0050等原型ETF或績優權值股，透過長期投入累積資產，而非寄望短時間翻倍獲利。

為佐證長期投資成果，原PO附上對帳單截圖。畫面顯示，截至6月中持有台積電2464股，平均成本約593元，以當時股價2505元計算，持股市值約615萬元，未實現獲利約469萬元、報酬率逾320%，累計配息超過21萬元。他表示，這是多年來將每月約1.2萬元育兒補助持續投入台積電7、8年的成果，即使近期股價回落，獲利仍有約400萬元。

不過，貼文曝光後也引發不少不同看法。有網友認同「慢慢來比較快」的投資理念，認為近期市場已證明過度槓桿的風險；但也有人質疑，原PO能每天投入百萬元買股，本身財力就與一般投資人不同，「本金夠大當然可以穩穩買」、「每天能買百萬，誰還需要開槓桿」。

此外，也有不少網友替槓桿工具平反，認為真正的問題並非信貸、正二或融資本身，而是風險控管不足及過度集中持股。有支持生命週期投資法的網友指出，適度借貸、控制槓桿比例，反而有助於年輕人在長期投資中放大複利效果；也有人認為，工具沒有對錯，關鍵仍在於投資人是否具備足夠的風險承受能力與紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 存股 2330台積電 聯發科

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