快訊

台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

華航機隊／華航「以敵為師」 靠777-300ER救火轉虧為盈

Google預告Pixel 11 Pro神祕「旋轉彩環」！鏡頭模組引爆混合實境與AI猜想

聽新聞
0:00 / 0:00

外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根大通指出，韓股去槓桿已達90%，市場恐慌接近極限，底部有形成機會。但網友們在PTT上對此表達懷疑，質疑外資未先行買入。韓股因熔斷與強制平倉壓力，融資減少15%。專家警告，基本面風險仍需關注。（美聯社）
摩根大通指出，韓股去槓桿已達90%，市場恐慌接近極限，底部有形成機會。但網友們在PTT上對此表達懷疑，質疑外資未先行買入。韓股因熔斷與強制平倉壓力，融資減少15%。專家警告，基本面風險仍需關注。（美聯社）

韓股近期歷經連續熔斷與融資斷頭潮，市場波動劇烈。摩根大通最新模型指出，韓國股市本輪去槓桿進度已達90%，高風險籌碼大致出清，市場恐慌情緒可能接近極限，底部也有機會逐步成形。不過，消息傳回PTT股板後，多數網友仍抱持高度懷疑，直言「那就是還沒出完」、「你怎麼不先買」。

根據媒體報導，韓股KOSPI指數近期受到連續兩天熔斷及T+2結算制度影響，引爆強制平倉賣壓。韓國槓桿型ETF規模從6月底約525億美元，快速縮減至約170億美元，短短一個月蒸發近7成，韓國主管機關也針對單一股票槓桿ETF祭出限購措施，希望抑制投機交易。

其中，三星電子與SK海力士被視為這波去槓桿的核心。兩家公司過去占KOSPI融資餘額比重高達36%，隨股價重挫及信用部位遭強制平倉，高槓桿籌碼已大幅減少。整體融資餘額則由38.6兆韓圜降至32.75兆韓圜，減幅約15%，但市場認為，7月28日及29日暴跌造成的斷頭規模尚未完全反映，後續數據可能進一步下滑。

摩根大通認為，當槓桿籌碼接近清洗完畢後，韓股定價焦點可望重新回到AI產業基本面、企業獲利及低估值優勢。原PO也表示，韓股今年已多次觸發熔斷，近期估值明顯下降，儘管指數仍高於年初，但企業獲利持續成長、本益比逐步下滑，因此再度加碼韓國ETF00735。

不過，PTT網友普遍不買單。不少人將小摩說法解讀為法人仍有庫存待出清，留言酸稱「翻譯：老子還有一批貨沒出完」、「谷底怎麼不自己買」、「小摩真好心」。也有人認為，市場仍有人積極抄底，代表恐慌程度尚未達到真正底部，甚至直言「殺到沒人敢買才是底」。

另一派網友則認為，韓股確實已比台股洗得更乾淨，散戶賣壓加速宣洩、法人逐步承接，若後續融資餘額持續下降，籌碼面可能出現改善。但也有人提醒，即使去槓桿接近尾聲，仍不代表基本面風險消失，若AI投資過熱、資本支出與獲利不如預期，市場仍可能迎來第二波修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 大摩 小摩 韓股 台股

延伸閱讀

跌破4萬大買0050直上5萬點？陳嘉偉：做夢吧！台股死定了散戶不認輸

郭哲榮1億進場0050引熱議！網揭背後算盤：比幾百萬廣告更有用

昨盤中漲1700點又翻黑失守4萬點！郭哲榮喊話「相信0050勝率」：錯殺股逢低布局

00981A台積電（2330）持股比例太低！陳重銘籲拉高權重：不能只想著贏抗震與配置也重要

相關新聞

國巨*（2327）8年前就演過一次！投資人融資攤平賠掉5年積蓄 舊文再被翻出示警

國巨近期再成市場焦點，網友翻出8年前投資人重壓國巨的故事，提醒風險控管的重要性。當年一投資者因缺乏風險意識虧損五年積蓄，成為警示範例，引發網友熱議。

外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

韓股近期歷經連續熔斷與融資斷頭潮，市場波動劇烈。摩根大通最新模型指出，韓國股市本輪去槓桿進度已達90%，高風險籌碼大致出清，市場恐慌情緒可能接近極限，底部也有機會逐步成形。不過，消息傳回PTT股板後，多數網友仍抱持高度懷疑，直言「那就是還沒出完」、「你怎麼不先買」。

台股兩天重挫近3600點⋯國安基金等失序才進場！網解讀：代表還沒跌夠

台股近日劇烈震盪，兩個交易日累計下跌近3600點，雖然30日盤中一度反彈，仍引發市場對國安基金是否進場護盤的關注。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，國安基金進場設有明確條件，必須碰到重大事件造成投資信心崩盤及市場失序，才會採取行動；目前將持續密切觀察國內外政經情勢，若出現失序狀況，會適度處理。

台股比美股賠更大？他曝最大風險被忽視：想停損無法出場

台股近期出現大幅震盪與急跌，股民們人心惶惶。一名長期研究美股的醫學生發文，稱接觸台股後最大的體悟不是漲跌幅限制，而是流動性風險，提醒投資人除了研究基本面與技術面，也應將「能否順利出場」納入投資考量。

年輕人不要想賺快錢！台積電存股8年獲利逾400萬元 網曝重點是本金

台股近期劇烈震盪，不少槓桿投資人因融資維持率不足遭斷頭，也讓投資心態成為PTT股板熱議焦點。一名網友以自身多年存股經驗發文，勸告剛踏入股市、尤其是年輕投資人，不要追求快速致富，更點名借錢投資、開槓桿、All in及追逐熱門中小型題材股等四種作法應盡量避免，引發網友正反兩極討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。