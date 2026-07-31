外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

韓股近期歷經連續熔斷與融資斷頭潮，市場波動劇烈。摩根大通最新模型指出，韓國股市本輪去槓桿進度已達90%，高風險籌碼大致出清，市場恐慌情緒可能接近極限，底部也有機會逐步成形。不過，消息傳回PTT股板後，多數網友仍抱持高度懷疑，直言「那就是還沒出完」、「你怎麼不先買」。

根據媒體報導，韓股KOSPI指數近期受到連續兩天熔斷及T+2結算制度影響，引爆強制平倉賣壓。韓國槓桿型ETF規模從6月底約525億美元，快速縮減至約170億美元，短短一個月蒸發近7成，韓國主管機關也針對單一股票槓桿ETF祭出限購措施，希望抑制投機交易。

其中，三星電子與SK海力士被視為這波去槓桿的核心。兩家公司過去占KOSPI融資餘額比重高達36%，隨股價重挫及信用部位遭強制平倉，高槓桿籌碼已大幅減少。整體融資餘額則由38.6兆韓圜降至32.75兆韓圜，減幅約15%，但市場認為，7月28日及29日暴跌造成的斷頭規模尚未完全反映，後續數據可能進一步下滑。

摩根大通認為，當槓桿籌碼接近清洗完畢後，韓股定價焦點可望重新回到AI產業基本面、企業獲利及低估值優勢。原PO也表示，韓股今年已多次觸發熔斷，近期估值明顯下降，儘管指數仍高於年初，但企業獲利持續成長、本益比逐步下滑，因此再度加碼韓國ETF00735。

不過，PTT網友普遍不買單。不少人將小摩說法解讀為法人仍有庫存待出清，留言酸稱「翻譯：老子還有一批貨沒出完」、「谷底怎麼不自己買」、「小摩真好心」。也有人認為，市場仍有人積極抄底，代表恐慌程度尚未達到真正底部，甚至直言「殺到沒人敢買才是底」。

另一派網友則認為，韓股確實已比台股洗得更乾淨，散戶賣壓加速宣洩、法人逐步承接，若後續融資餘額持續下降，籌碼面可能出現改善。但也有人提醒，即使去槓桿接近尾聲，仍不代表基本面風險消失，若AI投資過熱、資本支出與獲利不如預期，市場仍可能迎來第二波修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。