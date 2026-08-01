大盤跌近2成、個股腰斬！他慘賠120萬元嘆「指數被權值股美化」想畢業了

台股自6月23日創下48218點歷史高點後，短短一個多月重挫近8000點，跌幅逼近2成，部分中小型股更已腰斬。一名網友在PTT發文表示，大盤表面跌幅看似低於日韓股市，但主要是少數大型權值股撐住指數，許多個股實際跌勢遠比大盤慘烈。他透露目前已虧損約120萬元，僅剩最後一口氣苦撐，感嘆自己可能也快要「畢業」。

原PO指出，近期不少中小型股從高點下跌50%，甚至跌幅更深，但台積電等權值股相對抗跌，使大盤指數未完全反映個股慘況。他認為，指數看似仍維持在4萬點附近，內部籌碼卻已相當混亂，中小型股遭遇融資追繳與多殺多賣壓，形成「金玉其外、敗絮其中」的局面。

他也不滿市場頻頻以「基本面良好」、「跌幅低於日韓」等說法安撫投資人，認為這可能使尚未認賠的散戶繼續凹單，忽略個股已出現的嚴重跌幅。面對帳面虧損約120萬元，原PO語帶無奈表示，自己已接近承受極限，只能祝福其他投資人順利賺錢。

對此，部分網友認同原PO觀察，表示手中中小型股近期幾乎天天重挫5%以上，完全看不到止跌跡象，也有人直言，透過台積電撐住指數、同時出清中小型股的走勢，確實讓大盤數字與投資人實際感受產生明顯落差。部分留言更指出，不少個股已跌回數月前位置，甚至連基本面尚可、估值不高的公司也遭到錯殺。

不過，另一派網友則認為，中小型股這波跌得重，主因仍是先前漲幅過大、估值過高，許多熱門題材股本益比一度來到數十倍甚至上百倍，如今資金退潮後回檔並不意外。有人反駁，漲的時候投資人享受遠勝大盤的報酬，跌的時候自然也要承擔更大風險，不能把責任歸咎於權值股撐盤。

也有網友指出，台積電等權值股之所以相對抗跌，可能是因獲利能力與估值較合理，並非刻意「美化指數」。留言中有人直言，前幾個月市場追捧中小型飆股與主動式ETF時，台積電反而被嫌漲得太慢，如今行情反轉才重新想起大型權值股的穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。