賺55萬轉大賠100萬！前女主播三餐降級便利商店 素顏上班原因太心酸

台股近期劇烈震盪，不少投資人帳面獲利大幅縮水，甚至有人已轉盈為虧。人力銀行發言人、前主播黃若薇分享個人投資戰績，透露自己6月初一度獲利55萬元，到了7月底卻轉為虧損100萬元，短短不到兩個月，帳面金額相差155萬元，讓她自嘲不僅三餐全面「降級」，連上班化妝、吹頭髮都要能省則省。

黃若薇今（30）日在臉書發文表示，自己6月初的股市戰績還是「+55萬」，沒想到7月底已變成「-100萬」，並感嘆「短短一個月」，生活消費隨著投資損益出現明顯改變。

她笑稱，早餐原本吃麥當勞，如今改到便利商店，午餐從健康餐盒降級成便利商店，晚餐則從臭臭鍋改成便利商店，還安慰自己待在超商「想吹冷氣也不用花錢」。

不只吃飯開始精打細算，黃若薇透露，當天同事看到她的模樣，還好奇詢問「妳今天怎麼素顏？」她則解釋，因為要省下化妝品、髮膠，以及使用吹風機的電費，最後附上一個微笑表情，形容自己只能「堅強地微笑」。

事實上，台股自6月以來走勢震盪。加權指數6月1日收在45,337點，期間一度持續上攻，7月1日收盤站上47,018點，但隨後賣壓出籠，指數開始明顯拉回。

台股今天震盪收低，加權指數終場收在39,933點，下跌105點。若與6月1日收盤45,337點相比，近兩個月累計下跌5,404點，跌幅近12%；若從7月1日的47,018點計算，截至今天則已回落7,085點，跌幅約15%。

不過，大盤指數漲跌不等於每名投資人的實際報酬，個人持股產業、買進價格、資金配置及是否使用槓桿，都可能讓投資結果與大盤出現明顯差異。黃若薇以輕鬆口吻分享投資虧損，也道出不少股民面對近期台股快速回檔時，帳面獲利由紅翻黑的無奈心情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。