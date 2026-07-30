台股震盪主因是它？陳龍指「這九個字出現就是低點」：明天大反攻

台北股市近期走勢波動加劇，投資人對市場跌勢與融資追繳壓力感到憂心。

分析師陳龍於影音內容中表示，台股近期這波修正是多重國際與籌碼因素疊加的結果，其中有高達七至八成是受到南韓股市重挫與記憶體巨頭海力士（SK Hynix）財報波動的牽連；此外，日本科技股與美股納斯達克指數同步拉回至半年線修正，也讓科技股整體承受龐大的系統性賣壓。

陳龍進一步分析，除了外資連日提款與融資追繳萬箭齊發外，近期主動式ETF的經理人調倉動作更成為加劇大盤跌勢的背後主因。

由於許多主動式ETF經理人面對市場波動有相對績效的壓力，在先前部分電子股打入跌停無法順利出清的情況下，一旦盤中流動性恢復，便會出現高檔集中砍殺電子權值股、並將資金暫時轉轉停靠至金融股的現象；這種「賣電子、買金融」的調倉動作，雖然法人整體買賣超金額可能打平，卻對加權指數造成了極大的下壓效果。

面對主管機關管制多重槓桿以及融資大減的狀況，陳龍認為，當市場出現「融資追繳令萬箭齊發」的現象時，反而往往代表籌碼清洗已進入最後階段，歷史經驗顯示這常是短線相相對極端的低點與買訊。

他強調，目前許多公布財報的科技大廠如台達電、欣興等，基本面與獲利表現依然亮眼，微軟與Meta等雲端巨頭也持續擴大AI資本支出，顯見科技業的長期結構性需求並未改變。

陳龍總結，當前市場波動主要源於籌碼清洗與情緒面的恐慌逃命，與企業基本面並無直接惡化關係。

他呼籲投資人在絕望之際切勿盲目把優質股票砍在最低點，只要市場恐慌情緒獲得安撫、籌碼逐步安定，在國際市場止跌與基本面回歸的主軸下，大盤隨時有望迎來強勁的大反攻行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。