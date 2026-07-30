大盤爆跌依然睡得著！陳重銘揭資產配置優勢：股災時能拿房產借錢逢低ALL IN

台股近期從6月的4萬8千點高點一路修正，甚至面臨4萬點大關保衛戰，許多投資人面臨資產縮水的巨大壓力。

對此，「不敗教主」陳重銘於影音內容中表示，面對這波大盤重挫，雖然個人資產多少也會受到影響，但他依然能保持心情平穩、安然入睡。

陳重銘剖析，自己之所以能坦然面對股災，關鍵在於落實了「資產配置」的概念。

他指出，股票市場屬於高波動、高風險但同時具備高報酬特性的資產，短線波動極大；相對而言，房地產特別是台北市的房產則極具安穩度，提供了強大的心理防護墊。

陳重銘進一步說明，將資金配置在房地產上，除了能帶來穩定感外，在面對股票市場大跌時，更能發揮強大的防守與反攻功能。

他直言，當股市出現大幅修正、優質標的跌到便宜價位時，投資人便能利用手上的房產向銀行抵押借錢，將資金逢低「ALL IN」布局股票；等未來股市回升賺取資本利得後，又能進一步擴充房產部位，形成正向循環。

陳重銘總結，面對股市的高波動，投資人不應將所有資金押注在單一市場，透過股票與房地產的雙向配置，既能參與股市長期的資本成長，又能享有房產帶來的抗震與安穩效果，才是應對市場劇烈波動的長久之道。

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