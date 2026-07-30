貸款20萬買國巨慘賠10萬！他豪砸剩餘資金寄杯咖啡 自嘲「賺回來了」

國巨股價近期從1220元高點一路跌破500元，不少投資人被套牢。一名網友在Threads分享，自己貸款20萬元買國巨股票，帳面虧損10萬元後，乾脆將剩餘資金拿去購買全家寄杯咖啡，買一送一，自嘲「輕鬆賺回10萬」。

不少網友看到原po的經歷也紛紛留言，「結論：貸款20萬喝咖啡」、「一開始直接買咖啡，不就賺20萬了」、「每天喝咖啡，只好認真工作了」、「所以你根本沒虧...他只是換個方式存在」、「沒有辦法財富自由至少咖啡自由」、「錢沒有不見，只是變成咖啡了」、「好樂觀喔」、「股價下跌的時候，一堆奇怪的求生方法會如雨後春筍般冒出」、「勵志的故事」。

然而也有人認為，「錢可以慢慢賺，人生不能被槓桿綁住；借錢買股，是把命交給市場」。還有網友提醒，「兌換咖啡有限期，要在期限內回本」，甚至還有人坦言，自己賠了250萬，「等等就賣股票去7-11寄杯」。

國巨為全球知名被動元件製造商，也是台股電子權值股之一，近年因AI需求帶動市場關注，搭上漲價題材與AI需求加持，被動元件大廠國巨股價衝上1,220元的歷史天價，之後就開始溜滑梯。

根據國巨在7月29日召開法說會公布的第2季財報，合併營收為444.56億元，年增35.7%，累計上半年每股純益(EPS)8.48元。雖然國巨股價繼續下挫，跌破500元關卡，不過國巨在法說會上表示，並沒有實施庫藏股護盤的計畫。

先前也有網友將國巨股價大幅飆升後快速回落的K線走勢圖進行比對，發現其呈現出近乎完美的對稱尖塔形狀，像一棵聳立的「聖誕樹」。

對於國巨不買庫藏股一事引起熱議，股民們也紛紛幫忙解讀，「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。