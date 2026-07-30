快訊

政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」防堵拋棄繼承漏洞

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

聽新聞
0:00 / 0:00

貸款20萬買國巨慘賠10萬！他豪砸剩餘資金寄杯咖啡 自嘲「賺回來了」

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件龍頭廠國巨近期股價震盪劇烈，讓不少投資人面臨套牢壓力。
被動元件龍頭廠國巨近期股價震盪劇烈，讓不少投資人面臨套牢壓力。

國巨股價近期從1220元高點一路跌破500元，不少投資人被套牢。一名網友在Threads分享，自己貸款20萬元買國巨股票，帳面虧損10萬元後，乾脆將剩餘資金拿去購買全家寄杯咖啡，買一送一，自嘲「輕鬆賺回10萬」。

不少網友看到原po的經歷也紛紛留言，「結論：貸款20萬喝咖啡」、「一開始直接買咖啡，不就賺20萬了」、「每天喝咖啡，只好認真工作了」、「所以你根本沒虧...他只是換個方式存在」、「沒有辦法財富自由至少咖啡自由」、「錢沒有不見，只是變成咖啡了」、「好樂觀喔」、「股價下跌的時候，一堆奇怪的求生方法會如雨後春筍般冒出」、「勵志的故事」。

然而也有人認為，「錢可以慢慢賺，人生不能被槓桿綁住；借錢買股，是把命交給市場」。還有網友提醒，「兌換咖啡有限期，要在期限內回本」，甚至還有人坦言，自己賠了250萬，「等等就賣股票去7-11寄杯」。

國巨為全球知名被動元件製造商，也是台股電子權值股之一，近年因AI需求帶動市場關注，搭上漲價題材與AI需求加持，被動元件大廠國巨股價衝上1,220元的歷史天價，之後就開始溜滑梯。

根據國巨在7月29日召開法說會公布的第2季財報，合併營收為444.56億元，年增35.7%，累計上半年每股純益(EPS)8.48元。雖然國巨股價繼續下挫，跌破500元關卡，不過國巨在法說會上表示，並沒有實施庫藏股護盤的計畫。

先前也有網友將國巨股價大幅飆升後快速回落的K線走勢圖進行比對，發現其呈現出近乎完美的對稱尖塔形狀，像一棵聳立的「聖誕樹」。

對於國巨不買庫藏股一事引起熱議，股民們也紛紛幫忙解讀，「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨

延伸閱讀

國巨甜甜價還沒到？公司不買庫藏股 股民幫翻譯：現在還太貴

國巨股價從1220跌到563元…他憂「會套多久」？ 過來人曝最慘狀況

國巨股價自1220元急煞腰斬 網曬「聖誕樹K線圖」：要種到聖誕節？

國巨股價腰斬成「耶誕樹」 網友湧入燕山湯圓粉專笑喊：老闆上班了

相關新聞

台股震盪主因是它？陳龍指「這九個字出現就是低點」：明天大反攻

台股近期震盪，由於南韓股市重挫及科技股賣壓，加劇市場波動。分析師陳龍指出，當前融資追繳現象往往代表低點，呼籲投資者應避免在恐慌中盲目拋售優質股票。

大盤爆跌依然睡得著！陳重銘揭資產配置優勢：股災時能拿房產借錢逢低ALL IN

台股近期大跌，陳重銘表示「資產配置」是關鍵。他強調將資金分散投資於房地產，有助於穩定心情，並在股市大跌時可藉房產抵押借款，以低點進場股票，實現資本增值的正向循環。

貸款20萬買國巨慘賠10萬！他豪砸剩餘資金寄杯咖啡 自嘲「賺回來了」

國巨股價近期從1220元高點一路跌破500元，不少投資人被套牢。一名網友在Threads分享，自己貸款20萬元買國巨股票，帳面虧損10萬元後，…

台股盤中失守4萬點！詹璇依提出「初步止穩三訊號」：成交量得連續三天破兆

台北股市29日一度失守4萬點，財經主持人詹璇依指出，可觀察的三大止穩訊號包括：連續三天守住4萬點及成交量破兆元。詹璇依建議投資人應謹慎操作，避免恐慌性拋售。

CMoney震撼下架融資維持率！數據版本鬧分歧？ 網：不要問你會怕

CMoney宣布即日起停止提供融資維持率等數據，因市場數據版本有異引發關注。投資人質疑資料下架時機，網友熱議「不要問，你會怕」。證交所數據指全市場維持率較高，數據差異引發討論。

融資慘賠41萬元喊畢業！他嘆「靠運氣賺的憑實力賠回去」卻被嫌不夠慘

台股連日重挫，市場陸續出現投資人停損與「畢業文」。一名網友29日在PTT股板分享融資交易結果，表示這波行情透過融資賺到的獲利，幾乎又全部賠回去，並貼出本月已實現損益截圖，可見總買進金額約85.4萬元、總賣出約44.4萬元，累計虧損41萬369元，報酬率達負48.04%，讓他感嘆「憑著實力又回去了」，並奉勸其他投資人不要輕易使用融資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。