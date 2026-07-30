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台股盤中失守4萬點！詹璇依提出「初步止穩三訊號」：成交量得連續三天破兆

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依剖析台股失守4萬點後的止穩條件，指出大盤需觀察守住4萬點與半年線、底部持續放量及融資降至5000億以下等三訊號。中央社
財經主持人詹璇依剖析台股失守4萬點後的止穩條件，指出大盤需觀察守住4萬點與半年線、底部持續放量及融資降至5000億以下等三訊號。中央社

台北股市29日盤中一度失守4萬點大關，尾盤順利拉回並守住4萬點。

針對大盤後續能否出現初步止穩，財經主持人詹璇依於影音內容中提出「三大關鍵訊號」供投資人進行觀察：

第一，大盤需觀察連續三天收盤能否穩穩守在4萬點之上，以及半年線（約39,200點）位置；

第二，市場必須持續放量，成交量需連續三天達到破兆元的規模，呈現底部放量型態；

第三，則是觀察融資餘額的減幅，目前融資餘額已降至約5,000億元左右，若能進一步減至5,000億元以下、回到今年3月至4月時的水準，顯示短線籌碼面將清理得較為乾淨。

針對當前的操作建議，詹璇依提醒投資人在此時間點切勿恐慌性拋售所有資產或基金，但若是持有的個股屬於缺乏基本面支撐、僅靠題材炒作的投機型標的，投資人則需自行審慎評估與判斷。

詹璇依表示，現在應是好好盤點個人可投入資金並進行分批布局的時機；若手邊已無多餘資金可投入，只要確保所持有的基金或ETF屬於長期趨勢向上的標的，建議可以暫時關掉下單APP，好好回歸日常生活與工作，努力提高本業收入。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 成交量 融資餘額

詹璇依 基金小姐姐

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