台股盤中失守4萬點！詹璇依提出「初步止穩三訊號」：成交量得連續三天破兆

台北股市29日盤中一度失守4萬點大關，尾盤順利拉回並守住4萬點。

針對大盤後續能否出現初步止穩，財經主持人詹璇依於影音內容中提出「三大關鍵訊號」供投資人進行觀察：

針對當前的操作建議，詹璇依提醒投資人在此時間點切勿恐慌性拋售所有資產或基金，但若是持有的個股屬於缺乏基本面支撐、僅靠題材炒作的投機型標的，投資人則需自行審慎評估與判斷。

詹璇依表示，現在應是好好盤點個人可投入資金並進行分批布局的時機；若手邊已無多餘資金可投入，只要確保所持有的基金或ETF屬於長期趨勢向上的標的，建議可以暫時關掉下單APP，好好回歸日常生活與工作，努力提高本業收入。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。