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CMoney震撼下架融資維持率！數據版本鬧分歧？ 網：不要問你會怕

聯合新聞網／ 綜合報導
投資平台CMoney停止提供融資維持率等相關資料，引發PTT網友熱議與市場對真實數據的關注。圖／聯合報系資料照片
投資平台CMoney停止提供融資維持率等相關資料，引發PTT網友熱議與市場對真實數據的關注。圖／聯合報系資料照片

台股近日震盪劇烈，市場高度關注融資追繳壓力之際，投資資訊平台CMoney宣布，停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架，後續將以證交所正式公告為準。

報導指出，此舉與市場對融資維持率數據出現不同版本有關。部分媒體先前引用推估數據，認為大盤融資擔保維持率降至約143%，證交所則表示，截至7月27日，全市場信用交易整戶擔保維持率約175%，全市場融資擔保維持率也高於原始維持率166%。CMoney表示，由於證交所未提供完整信用交易維持率原始資料，平台過去僅能依公開資訊推估，為避免估算結果與正式數據不同，因此決定停止提供相關數據。

報導也引述市場人士說法指出，民間平台無法取得券商後台個人整戶資料，只能依總量推算；而證交所公布的是全市場平均維持率，無法反映有多少高檔進場的融資戶已跌破追繳線，因此真正決定斷頭風險的，仍是個別帳戶與持有個股的實際狀況。

消息曝光後，引發PTT股板熱議，不少網友質疑資料突然下架的時機，有人留言表示「被請喝咖啡了吧」、「蓋牌了蓋牌了」、「不要問，你會怕」、「皇城之內一片和諧」，也有人直言「這都能蓋，厲害了」、「連這也要蓋牌」。

另一派網友則聚焦於數據差異本身，認為雙方計算基準不同，留言指出「二邊都對 只是一個有含etf 一個沒有」、「175就是把ETF都算進去 個股決不可能175」、「ETF跟個股籌碼又沒關係」，也有人認為「真正的情況就是融資快爆了」，持續關注後續官方公布的市場數據與融資變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 融資 維持率

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