快訊

蔣萬安提倒閣讓卓揆下台 盧秀燕：若成功建議年底立委合併選舉

0050都敢砸1億進場…為何不直接買正二？郭哲榮曝光堅決不推薦槓桿型產品原因

郵輪旅遊不是訂好船票就夠！專家：登船前先做1件事還有機會省3成

聽新聞
0:00 / 0:00

900億融資慘遭洗劫！大盤拉回引爆斷頭潮…股添樂：留意槓桿清洗還沒結束

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股面臨高檔累積的900億元融資清洗壓力，加上金管會嚴查「信貸＋質押」的多重槓桿堆疊，市場增量資金面臨邊際收緊。圖／聯合報資料照片
台股面臨高檔累積的900億元融資清洗壓力，加上金管會嚴查「信貸＋質押」的多重槓桿堆疊，市場增量資金面臨邊際收緊。圖／聯合報資料照片

＊原影音時間為7月29日

台股近期遭遇強烈修正，除了國際利空牽連之外，內部的籌碼面與政策面「去槓桿」壓力更是讓盤勢雪上加霜。

分析師股添樂在影音內容中坦言，這次大盤大幅拉回的背後原因，除了總經與國際產業面的變數外，台灣本土市場特有的籌碼結構與槓桿議題，更是加劇短線震盪與踩踏賣壓的關鍵主因。

900億融資高檔卡位 觸發連鎖賣壓

在籌碼面方面，股添樂特別剖析了高檔的「槓桿清洗」現象...加權指數先前在大盤衝向高檔區間時，短時間內就快速累積了高達900億元以上的融資水位。

這些在高檔進場的槓桿資金，當大盤一旦開始回檔修正，即便第一時間還沒觸及強制追繳的標準，許多投資人也會因為擔心未來面臨斷頭追繳而選擇提早停損出場，進而引發一連串連鎖停損與散戶拋售的斷頭賣壓。

政策開刀 去槓桿嚴查多重借貸

除了市場自發性的融資停損，政策面的「去槓桿」力道更是近期默默發酵的重大利空。

股添樂揭露，金管會近期已開始動作，嚴查投資人透過「信貸＋質押」進行多重槓桿堆疊的操作手法；過去在市場氣氛樂觀時，許多投資人會先向銀行申請個人信貸，把資金投進股市買股票後，再將股票拿去券商辦理質押，借出更多資金繼續加碼開槓桿。

如今主管機關注意到這種多重槓桿疊加的風險，銀行端的信貸審核與放款上限開始嚴格把關，券商端的質押條件也同步趨嚴。

金管會將信貸與股票質押這兩大管道連動進行盤查，未來投資人想透過銀行或券商借錢開槓桿的難度大幅提高，直接打擊了市場後續的增量資金供給，使整體市場的資金動能遭到邊際收緊。

資金浪潮告終 務必嚴控風險

股添樂提醒，這種「信貸加質押」槓桿收緊的政策效果，對市場的影響將是深遠且持續的。

在籌碼面高檔融資仍在消化、政策面又嚴加控管槓桿資金入市的雙重夾擊下，投資人必須認識到過去靠資金浪潮推升的行情暫告段落，下半年操作務必控制好槓桿與資金風險，切勿盲目硬碰硬。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

籌碼面 金管會 槓桿 台股 融資

股添樂 股市新觀點

追蹤

相關新聞

900億融資慘遭洗劫！大盤拉回引爆斷頭潮…股添樂：金管會嚴查「雙重槓桿」收緊資金

台北股市近期遭遇強烈修正，900億融資高位加劇賣壓，加上金管會嚴查槓桿操作，讓投資人需謹慎面對市場風險。政策去槓桿影響資金供給，後市情勢不容樂觀。

台股今年仍漲萬點⋯他存款全投正2慘賠20%！網曝最大錯誤

台股今年以來仍維持上漲，但近期急跌讓不少追高與使用槓桿的投資人迅速陷入虧損。一名網友在PTT發文表示，自己上個月才把存款全數投入股市，並將部位全部轉為元大台灣50正2（00631L），把整體槓桿提高至2倍，沒想到短短一個月帳面已虧損約20%，讓他直呼「正二下跌時的殺傷力遠比想像大」，整個人變得渾渾噩噩，不知是否該降回一倍曝險。

台股狂跌「1張少掉1輛進口車」 486先生勸世：借錢投資前先自問3件事

台股近期震盪走跌，不少AI與電子權值股自高點大幅回檔，引發市場關注。知名電商企業家「486先生」陳延昶今(30)日發文指出，熱門AI概念股跌勢驚人，其中台達電自高點回落逾四成，若投資人在高點買進一張並於近期認賠出場，帳面損失就是虧掉109萬元，相當於「一張股票少掉一輛進口車」。

2天押600萬元！他準備「刪APP等半年」 網看好：一張不賣奇蹟自來

台股近期劇烈震盪，不少投資人選擇逢低布局，也有人決定直接關閉看盤軟體等待市場回穩。一名網友在PTT發文表示，自己短短兩天內已投入600萬元資金，將手上銀彈全數打光，並計畫直接刪除APP，等到年底再回來看成果，同時詢問是否該將持有的正二ETF出借賺取約1.5%的出借收益。原PO也曬出持股截圖，可見資產主要集中於0050與槓桿型00631L等標的。

融資慘賠240萬元喊畢業！他今年獲利全吐回 轉手放空又遇台股急拉

台股連日劇烈震盪，股板「畢業文」接連出現。一名網友在PTT發文表示，自己使用融資操作後累計虧損約240萬元，今年原本累積的獲利已全部回吐，績效重新歸零，只能宣布「暫時畢業」。不過，他停損後並未完全離開市場，反而一度改以台指期放空，隨後盤勢快速拉回，也讓網友直呼恐遭遇「多空雙巴」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。