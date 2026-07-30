900億融資慘遭洗劫！大盤拉回引爆斷頭潮…股添樂：留意槓桿清洗還沒結束

＊原影音時間為7月29日

台股近期遭遇強烈修正，除了國際利空牽連之外，內部的籌碼面與政策面「去槓桿」壓力更是讓盤勢雪上加霜。

分析師股添樂在影音內容中坦言，這次大盤大幅拉回的背後原因，除了總經與國際產業面的變數外，台灣本土市場特有的籌碼結構與槓桿議題，更是加劇短線震盪與踩踏賣壓的關鍵主因。

900億融資高檔卡位 觸發連鎖賣壓

在籌碼面方面，股添樂特別剖析了高檔的「槓桿清洗」現象...加權指數先前在大盤衝向高檔區間時，短時間內就快速累積了高達900億元以上的融資水位。

這些在高檔進場的槓桿資金，當大盤一旦開始回檔修正，即便第一時間還沒觸及強制追繳的標準，許多投資人也會因為擔心未來面臨斷頭追繳而選擇提早停損出場，進而引發一連串連鎖停損與散戶拋售的斷頭賣壓。

政策開刀 去槓桿嚴查多重借貸

除了市場自發性的融資停損，政策面的「去槓桿」力道更是近期默默發酵的重大利空。

股添樂揭露，金管會近期已開始動作，嚴查投資人透過「信貸＋質押」進行多重槓桿堆疊的操作手法；過去在市場氣氛樂觀時，許多投資人會先向銀行申請個人信貸，把資金投進股市買股票後，再將股票拿去券商辦理質押，借出更多資金繼續加碼開槓桿。

如今主管機關注意到這種多重槓桿疊加的風險，銀行端的信貸審核與放款上限開始嚴格把關，券商端的質押條件也同步趨嚴。

金管會將信貸與股票質押這兩大管道連動進行盤查，未來投資人想透過銀行或券商借錢開槓桿的難度大幅提高，直接打擊了市場後續的增量資金供給，使整體市場的資金動能遭到邊際收緊。

資金浪潮告終 務必嚴控風險

股添樂提醒，這種「信貸加質押」槓桿收緊的政策效果，對市場的影響將是深遠且持續的。

在籌碼面高檔融資仍在消化、政策面又嚴加控管槓桿資金入市的雙重夾擊下，投資人必須認識到過去靠資金浪潮推升的行情暫告段落，下半年操作務必控制好槓桿與資金風險，切勿盲目硬碰硬。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。