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台股狂跌「1張少掉1輛進口車」 486先生勸世：借錢投資前先自問3件事

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日多殺多賣壓湧現，讓不少貸款買股票的投資人心慌。 示意圖／AI生成
台股近日多殺多賣壓湧現，讓不少貸款買股票的投資人心慌。 示意圖／AI生成

台股近期震盪走跌，不少AI與電子權值股自高點大幅回檔，引發市場關注。知名電商企業家「486先生」陳延昶今(30)日在臉書發文指出，熱門AI概念股跌勢驚人，其中台達電自高點回落逾四成，若投資人在高點買進一張並於近期認賠出場，帳面損失就是虧掉109萬元，相當於「一張股票少掉一輛進口車」。

陳延昶整理多檔熱門個股表現指出，截至7月29日，台達電股價由每股2,585元跌至1,495元，回撤42.17%；廣達每股下跌134.5元，跌幅約30.71%；台積電則回檔約15.67%，緯創、緯穎等AI概念股也同步修正。

他分析，股價大幅修正不代表企業營運短時間內同步衰退，而是市場先前對AI電源、液冷、資料中心等題材的期待給得太滿、太高，也太樂觀，當市場開始質疑AI資本支出是否放緩、客戶是否延後擴產時，首先遭到修正的是本益比與估值溢價，而非企業基本面。

陳延昶提醒，台達電股價從2,585元跌至1,495元雖然幅度約42%，但若要回到原本高點，必須上漲約72.9%，顯示股價回升所需幅度遠高於跌幅。

除了分析市場走勢，他也分享一名年輕投資人的案例。該名投資人以貸款投入股市約100天，原本帳面仍有獲利，但近期受到台股修正影響，短短一個月帳面虧損約450萬元，不僅先前獲利全數回吐，也由紅翻黑。

他認為，借錢投資並非絕對不可行，但前提是投資人必須具備穩定的現金流、足夠的財務能力、風險承受度，及對投資標的有深入了解，否則貸款進場根本不是投資，而是賭博。

他指出，以貸款買股最大的問題，在於股價下跌時，不僅承受帳面損失，還需面對貸款壓力，最終往往不是因公司基本面惡化而賣股，而是因資金與心理壓力，被迫在低點停損出場。

陳延昶說，牛市容易讓投資人高估自己的能力，在市場普遍上漲時，容易誤以為獲利是來自自己的投資實力；真正考驗投資人的，往往是在空頭市場中的資金配置與心理承受能力。

他提到許多人借錢買股，是希望藉由槓桿快速累積財富，但股市最容易懲罰的，正是急於翻身的投資人。槓桿雖然能放大獲利，同時也會放大虧損與恐懼，一旦市場反轉，甚至可能連本金、信用及生活都受到衝擊。

文末，陳延昶分享自己投資前會檢視的三項原則，包括「若股價下跌20%，我晚上睡得著嗎？」、「若下跌50%，我不用賣股也能正常生活、繳貸款嗎？」，以及「若三年都不漲，我還有錢在便宜時加碼嗎？」。他強調，只要其中一項無法肯定回答，就不會借錢投資，「那不叫膽小，那叫有資格等。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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