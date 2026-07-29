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國巨股價自1220元急煞腰斬 網曬「聖誕樹K線圖」：要種到聖誕節？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

被動元件股跌勢沉重，國巨（2327）在今（29）日法說會登場前，早盤以539元開低後一路下探，盤中重挫至跌停至507元鎖死，市價與跌停賣單高掛逾萬張，不僅失守半年線，更面臨500元關卡保衛戰。受到龍頭股重挫影響，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、大毅（2478）、凱美（2375）等族群個股亦集體亮燈跌停。

回顧過往走勢，國巨在漲價題材與AI需求加持下，股價曾從4月底的317元一路飆升，一度衝上1,220元的歷史天價。基本面表現同樣亮眼，國巨6月合併營收達153.59億元，連續四個月改寫單月歷史新高；第二季合併營收444.56億元，創下單季歷史新高；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。供應鏈日前更傳出國巨自7月1日起調漲全系列電容價格，漲價產品佔營收比重逾四成。然而，隨著獲利結降溫與籌碼面高位清洗，股價自高點反轉直下，千元大關及月線、季線、半年線相繼宣告失守。

這波走勢在Threads上引發熱議，有網友將國巨近期大幅飆升後快速回落的K線走勢圖進行比對，發現其呈現出近乎完美的對稱尖塔形狀，像一棵聳立的「聖誕樹」。原PO苦笑發問「國巨要這樣種到聖誕節嗎⋯」，吸引大量苦主與網友自嘲「原來泰銘哥讓我提早過聖誕節」、「我以為這輩子沒機會成為星星，謝謝國巨讓我成為頂端最亮的那顆」、「這顆聖誕樹花了我不少錢」。

有內行網友分析指出，國際市場的變數也是主因之一，包含日本村田製作所等國際被動元件巨頭股價走弱、三星電機重挫，加上市場對於AI需求能否長期支撐被動元件持續漲價產生疑慮，以及對後續產能擴張的隱憂，均讓先前的漲價動能面臨挑戰。諸多因素疊加下，導致市場在法說會前夕出現避險賣壓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 聖誕樹 跌停 被動元件 營收 Threads 台股 聖誕節

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