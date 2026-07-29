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還沒跌完！台灣投資人槓桿開得也沒比韓國少…陳嘉偉：連現股都殺掉時反彈才會來

聯合新聞網／ 綜合報導
台股面臨多重去槓桿與融資維持率壓力，分析師陳嘉偉直言，在散戶持續拿錢補維持率、連現股都受不了拋售之前，大盤很難真正出現像樣的反彈行情。中央社
台股面臨多重去槓桿與融資維持率壓力，分析師陳嘉偉直言，在散戶持續拿錢補維持率、連現股都受不了拋售之前，大盤很難真正出現像樣的反彈行情。中央社

台北股市今天再次重挫，盤中動輒幾百檔個股直接摔到跌停板，大家都在問台股到底什麼時候才會反彈？到底會彈多少？還是根本連彈都不會彈？分析師陳嘉偉在節目中直言，看看現在市場上的狀況，大家不要再心存僥倖以為可以盲目抄底，在籌碼沒有徹底洗乾淨之前，這波空頭大屠殺恐怕只是剛剛開始而已。

陳嘉偉拿出盤前數據分析，現在信用交易維持率低於130%斷頭警戒線的，加上介於130%到145%告急區間的，兩者加起來已經有將近千檔股票！像被動元件或是許多高價權值股，幾乎通通掉進斷頭區。

很多分析師跟投資人看到預警通知，就覺得「該反彈了吧？」但陳嘉偉直言「不會反彈」，因為實務上根本不是這樣，預警通知發出來之後，大多數散戶的第一反應是繼續拿錢出來補維持率、繼續攤平，只要散戶手上有錢繼續補，這個市場就不會輕易打底反彈

針對很多人把台股大跌怪罪給韓國股市開高槓桿，陳嘉偉認為，台灣的投資人槓桿開得其實也沒比較少...

台灣有四貸同堂、五貸同堂，買了股票拿去質押，質押完再買，甚至解房貸自備款、辦車貸、解保單通通殺進股市，去槓桿的連鎖效應當然極為沉重。

他更質疑金管會拿包含了放空與融券的「整戶維持率」來安慰大家，根本是雞同鴨講，完全忽視了做多投資人正面臨斷頭預警的真實危機。

陳嘉偉進一步指出，很多人以為只要買的是現股、沒開融資就沒自己的事，但依照過去幾十年看過多次空頭狂潮的歷史經驗，市場到底什麼時候才會真正反彈？

答案是「跌到你連手上的現股都受不了賣掉，台股才會反彈！」現在市場上連基本面極佳、營收獲利創新高或者公布漲價的個股，法說會一開完照樣送你一根跌停板，這就代表市場正處於極度恐慌的籌碼殺戮期。

陳嘉偉最後總結，現在大家看到投信還在買，其實那些都是散戶定期定額或買正2的錢，甚至主動式ETF跟部分個股的融資都還在創新高，這就代表散戶根本還沒有認輸。

他提醒廣大投資人，只要散戶還在補錢、還在死撐攤平，這波下修就還沒走到盡頭；大家手上的資金一定要嚴格做險控管與自我了斷，千萬不要在去槓桿的無底洞裡盲目硬碰硬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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