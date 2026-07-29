韓股拖累台股破4萬點強拉！陳龍揭「融資萬箭齊發」落底訊號：大資金已卡位

台北股市29日盤中重挫跌破4萬點大關，隨後出現劇烈拉回。面對許多建議標的打入跌停，分析師陳龍於影音內容中坦言個人心情相當沉重，但仍強烈建議投資人「不要亂賣股票」。

他分析，當前市場下修並非台灣公司基本面出現問題，而是籌碼面缺乏買盤支撐；若投資人此時跟隨市場恐慌盲目殺低，極易在低點被大資金收割籌碼。

陳龍剖析，此波台股重挫的「冤頭債主」主要是韓國股市；南韓科技巨頭SK海力士雖然第二季獲利創新高，但因低於法人預期，盤中一度重挫19%並觸發熔斷，進而拖累整體亞洲半導體與台灣電子股接連重挫。

然而，當天中午12點50分過後，台股、日股與韓股同步出現強勁急拉，顯示亞洲半導體股在出現系統性風險與踩踏效應後，已有大資金認為科技股價值過於便宜而逢低進場接盤。

針對籌碼面與政策面，陳龍指出，當前市場出現「融資追繳令萬箭齊發」的狀況，雖然對融資戶極為痛苦，但從歷史經驗來看，這往往是市場籌碼徹底清洗的「必要之惡」與落底訊號。

此外，近期主管機關加強去槓桿力道，加上部分主動式ETF在低檔砍出電子股並轉進金融股進行所謂的「避險」，反而形成追高殺低、在市場傷口上撒鹽的惡性循環，更加劇了短線的跌勢。

在總體經濟與AI產業展望上，陳龍表示，輝達協助OpenAI打造超級資料中心，長期而言對台灣供應鏈屬於實質利多，市場不應因短線股價下修而將其扭曲為財務危機等假利空。

他強調，電子股並非處於景氣衰退週期，而是結構性的長線大建設；當大盤出現「融資斷頭」與「絕望賣壓」交織時，往往意味著籌碼洗淨、行情總在絕望中誕生，建議投資人在毫無希望時再多給市場一點時間，等待曙光浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。