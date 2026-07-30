2天押600萬元！他準備「刪APP等半年」 網看好：一張不賣奇蹟自來

台股近期劇烈震盪，不少投資人選擇逢低布局，也有人決定直接關閉看盤軟體等待市場回穩。一名網友在PTT發文表示，自己短短兩天內已投入600萬元資金，將手上銀彈全數打光，並計畫直接刪除APP，等到年底再回來看成果，同時詢問是否該將持有的正二ETF出借賺取約1.5%的出借收益。原PO也曬出持股截圖，可見資產主要集中於0050與槓桿型00631L等標的。

原PO表示，雖然預期大盤仍有可能繼續下跌，但既然資金已全部投入，就不打算每天盯盤，希望以時間換取空間，等半年後再檢視投資成果。他也好奇，在這段期間是否適合將正二ETF借券，提高持有期間的額外收益。

文章曝光後，支持者認為，若持有的是大盤ETF且沒有使用融資，只要願意長期持有，短線波動並非太大問題，甚至有人直言「刪APP就對了」、「一張不賣，奇蹟自來」，認為時間終究會站在多方這邊。

不過，也有不少網友認為原PO出手過於急躁，指出大盤距離前高雖已修正不少，但市場仍未確認止跌，現在就將600萬元一次投入，後續若還有更低點，將失去繼續分批布局的彈性，因此留言提醒「銀彈打太快了」、「至少應該保留部分現金」、「還沒到底就All in」。

討論焦點也集中在原PO持股中占比不低的槓桿型ETF。不少人認為，0050屬於長期投資工具問題不大，但正二ETF波動明顯放大，若市場持續修正，心理壓力恐怕遠高於一般ETF，因此建議應預留更多資金應對後續波動，而不是一次性重壓。

另外，也有部分網友分享自身策略，表示目前仍保留不少現金，準備等市場再度下探後分批進場；也有人認為，既然原PO沒有使用融資，也沒有資金周轉壓力，只要能真正做到刪除APP、不受短期漲跌影響，長期仍有機會迎來回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。