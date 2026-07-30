融資慘賠240萬元喊畢業！他今年獲利全吐回 轉手放空又遇台股急拉

台股連日劇烈震盪，股板「畢業文」接連出現。一名網友在PTT發文表示，自己使用融資操作後累計虧損約240萬元，今年原本累積的獲利已全部回吐，績效重新歸零，只能宣布「暫時畢業」。不過，他停損後並未完全離開市場，反而一度改以台指期放空，隨後盤勢快速拉回，也讓網友直呼恐遭遇「多空雙巴」。

原PO以「融資仔先來畢業文part3」為題表示，這波虧損約240萬元，讓今年績效由正轉為零。他坦言自己尚未遭到融資斷頭，而是因虧損幅度已超過可容忍的10%，因此主動停損出場。對於過去靠多頭行情累積的獲利全數回吐，他無奈表示，先前「無腦多」賺到的錢如今都還給市場。

值得注意的是，原PO在出清融資部位後，仍少量放空台指期，準備觀察晚間利率會議可能帶來的波動。他後續補充，僅在布林通道上緣放空一口大台，當下已經回補、恢復空手，預期晚間可能出現更大行情。

文章曝光後，不少網友對其240萬元虧損表示震驚，直呼「連牙科都畢業了」、「一不小心就百忙一場」。但也有人認為，原PO只是將今年獲利吐回，尚未真正侵蝕原始本金，因此仍屬「假畢業」，並非市場最慘烈的案例。

更多網友則將焦點放在原PO停損後立即轉空的操作，提醒此時市場已大幅下跌，若追空後遇到急彈，很容易遭受多空雙向虧損。留言紛紛指出「停損轉空最致命」、「現金拿著就好」，認為剛承受大額損失時，投資人情緒通常較不穩定，若急著翻本，反而可能擴大虧損。

巧合的是，文章發布後台股盤中迅速出現拉升，留言區立刻湧入大量「VVVVV」，不少網友戲稱原PO一發文市場就反彈，是「超級反指標」，並感謝他停損、回補空單替多方帶來轉機，甚至笑稱「一畢業就V」。不過，也有較理性的網友認為，單次盤中反彈不代表趨勢已經反轉，原PO願意在虧損超過紀律範圍後停損，仍比放任融資部位持續惡化來得妥當。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。