台股今年仍漲萬點⋯他存款全投正2慘賠20%！網曝最大錯誤

台股今年以來仍維持上漲，但近期急跌讓不少追高與使用槓桿的投資人迅速陷入虧損。一名網友在PTT發文表示，自己上個月才把存款全數投入股市，並將部位全部轉為元大台灣50正2（00631L），把整體槓桿提高至2倍，沒想到短短一個月帳面已虧損約20%，讓他直呼「正二下跌時的殺傷力遠比想像大」，整個人變得渾渾噩噩，不知是否該降回一倍曝險。

原PO表示，過去曾透過模擬推演正2可能面臨的回檔，自認心理上能承受較大波動，但真正投入全部存款後，面對連續下跌，感受完全不同。他坦言，明明今年大盤仍上漲約1萬點，自己卻已從獲利轉為虧損，現在每天受到帳面損益影響，對是否繼續持有正2或轉回0050感到無所適從。

文章曝光後，不少網友直言，原PO最大的問題不是正2本身，而是一次把存款全部投入，並直接將曝險拉高至2倍。有人指出，槓桿商品本來就是「漲兩倍、跌也兩倍」，若20%的回檔就已影響生活與工作，代表目前部位超出個人風險承受能力，建議降低槓桿、保留現金，甚至轉回0050等波動較低的商品。

也有網友表示，正2並非單純買進後完全不管，常見策略包括50%正2搭配50%現金，或定期再平衡，而非直接全額投入。有留言認為，原PO「還不會走就想飛」，若未先經歷一般大盤ETF的完整多空循環，就貿然採取兩倍曝險，心理上很容易在急跌時失控。

不過，另一派網友則鼓勵原PO不要在恐慌時賣出，認為過去正2曾多次腰斬後再創高，只要使用的是自有資金、沒有融資斷頭風險，仍可等待市場反彈。有人笑稱應該「刪掉APP」，也有人主張目前反而是逐步建立正2部位的時機，但前提是仍有足夠現金，且能承受更深的回檔。

留言中也有不少投資人分享，自己正2或其他槓桿ETF已虧損25%至30%，甚至曾歷經超過六成回撤，認為20%仍屬常見波動；但也有人提醒，這類說法容易低估心理壓力，模擬虧損與真實資產縮水完全不同，真正的風險承受度往往要等市場下跌後才會知道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。