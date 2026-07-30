融資慘賠41萬元喊畢業！他嘆「靠運氣賺的憑實力賠回去」卻被嫌不夠慘

台股連日重挫，市場陸續出現投資人停損與「畢業文」。一名網友29日在PTT股板分享融資交易結果，表示這波行情透過融資賺到的獲利，幾乎又全部賠回去，並貼出本月已實現損益截圖，可見總買進金額約85.4萬元、總賣出約44.4萬元，累計虧損41萬369元，報酬率達負48.04%，讓他感嘆「憑著實力又回去了」，並奉勸其他投資人不要輕易使用融資。

原PO以「融資畢業仔part2」為題發文，表示大家期待的畢業文終於出現。從其附圖可見，本月總買進金額為85萬4213元，總賣出金額44萬3844元，另支付手續費1270元、交易稅4204元，最終已實現虧損約41萬元。由於先前曾靠融資獲利，因此他認為目前整體績效大致回到原點，直言「好在是打平」，並半開玩笑表示還可能再出現第三篇。

文章曝光後，網友反應卻與一般安慰文不同。不少人認為原PO只是把先前獲利吐回，並未真正虧到本金，因此稱不上「畢業」，紛紛留言「打平是在畢業什麼」、「這只是放暑假」、「白忙一場跟畢業不一樣」。也有人認為，近期市場上已有投資人虧損數百萬甚至上千萬元，相較之下41萬元仍屬小額，笑稱「沒千萬先排隊」、「七位數才算這波基本門檻」。

部分網友則認為，這類融資停損文開始出現，代表市場正在清洗高槓桿籌碼，但目前恐慌程度仍不夠。不少人以「祭品太少」、「假畢業文」、「還沒殺完」形容，甚至認為要等到大量融資戶真正斷頭、出現更多高額虧損案例，市場才可能接近底部。

不過，也有網友替原PO緩頰，指出每個人的本金與收入條件不同，41萬元對一般投資人並非小數目，不應只用絕對金額評斷損失程度。另有人肯定原PO願意停損並公開對帳單，認為至少已經停止擴大虧損，重新檢視槓桿風險，仍比繼續凹單更為理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。