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台股連日重挫爆流動性危機！巨人傑直言：跌停排隊賣恐比關稅戰更嚴峻

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇交易員巨人傑警示台股流動性問題浮現，若「融資斷頭」碰撞「處置制度分盤交易」，恐致賣盤排隊跌停、市場多殺多惡化。記者邱德祥／攝影
傳奇交易員巨人傑警示台股流動性問題浮現，若「融資斷頭」碰撞「處置制度分盤交易」，恐致賣盤排隊跌停、市場多殺多惡化。記者邱德祥／攝影

台股連日重挫，市場流動性問題引發關注。台股傳奇交易員「巨人傑」在臉書粉專發文指出，目前觀察到台股流動性似乎已出現問題，再加上台灣現行處置制度，未來恐有更多個股遭列入處置，進一步加速流動性惡化

他表示，若融資投資人遭到斷頭，而個股又同時進入處置，投資人恐只能每天排隊掛跌停賣出，但未必有買盤承接。

他認為，若這樣的情況持續，可能比2025年關稅戰期間更為嚴峻，因為當時不少個股是在即將進入處置前便開始反彈。

巨人傑指出，台灣處置制度原本是在股價上漲時，避免投資人過度追價，但他質疑，股價下跌時採取分盤交易，是否真能避免市場恐慌賣壓，因為市場仍存在融資維持率不足遭強制賣出的問題，直言「依舊是可愛的制度」。

他進一步表示，如果買盤遲遲未回籠，在「處置＋融資斷頭」雙重壓力下，許多個股可能每天都被迫掛在跌停板排隊賣出，形成「一字板跌停」、多殺多的情況。

此外，巨人傑也預估，當天跌停家數「應該會創這幾個月新高」，並提醒市場留意流動性與融資去槓桿可能帶來的後續影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅

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