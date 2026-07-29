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SK海力士財報亮眼卻暴跌12%！韓股上演大逆轉再觸熔斷 網傻眼：到底要熔幾次

聯合新聞網／ 綜合報導
SK海力士即使二季獲利大增，仍因低於市場預期而翻黑重挫近12%，拖累韓股暴跌再度觸發熔斷，並引發日股與亞股同步由漲轉跌。記者余承翰／攝影
SK海力士即使二季獲利大增，仍因低於市場預期而翻黑重挫近12%，拖累韓股暴跌再度觸發熔斷，並引發日股與亞股同步由漲轉跌。記者余承翰／攝影

美股費半指數續跌4.49%，亞股29日原本展開反彈，不過韓股盤中卻上演大逆轉。SK海力士公布第二季獲利大增557%，股價一度漲逾4%，帶動南韓綜合指數最高漲逾3%，但隨後賣壓湧現，SK海力士翻黑重挫近12%，三星電子也跌逾7%，拖累韓股一度暴跌超過8%，再度觸發熔斷；日經指數也由漲轉跌，盤中一度下跌逾1100點。

根據報導，SK海力士第二季營業利益達60.5兆韓元，營收79.3兆韓元，雖然雙雙創下亮眼表現，也表示AI基礎設施投資持續擴大、高效能AI伺服器產品需求強勁，帶動價格創新高，上半年累計營收更首度突破100兆韓元，但仍低於市場預期，成為股價由紅翻黑的導火線。

韓股急跌也牽動鄰近市場，日經指數原本一度站回6萬3000點，隨著韓股翻黑、台股重挫，盤中也跟著由紅翻黑，一度下跌1163點，之後跌幅略為收斂。原PO則感嘆，這波下跌來得又急又快，許多原本帳面獲利的投資人，因為習慣過去急跌後快速反彈的走勢，「根本來不及抽身」。

消息曝光後，不少網友將焦點放在韓股，留言表示「韓仔到底啥時見底....」、「今年已經熔斷幾次了？」、「韓股真的垃圾哈哈 帶賽台股」、「韓國到底會不會做股票啊」、「韓股那兩隻本益比算起來都不到5吧，只是被槓桿工具玩壞掉了」。

不過，也有網友提醒，並非整個亞洲市場都同步重挫，「港股很強耶 哪來亞股大屠殺?」、「中國沒有阿」、「中國是已經大屠殺過了吧」、「事實證明 要砍殺哪會管你業績多好QQ」、「入袋為安，錢進口袋才是你的」，討論焦點也延伸到市場估值、槓桿風險與獲利了結時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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