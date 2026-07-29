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台股盤中跌破4萬點關卡！陳重銘建議保留現金不追高：讓市場洗洗盤、該玩就玩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中跌破4萬點關卡，陳重銘指出記憶體族群為重災區，提醒投資人觀察台積電2,200元支撐，並建議面對震盪應放鬆心情、切勿躁進。記者胡經周／攝影
台股盤中跌破4萬點關卡，陳重銘指出記憶體族群為重災區，提醒投資人觀察台積電2,200元支撐，並建議面對震盪應放鬆心情、切勿躁進。記者胡經周／攝影

台股盤中一度跌破4萬點大關的劇烈震盪行情，不敗教主陳重銘於影音內容中表示，市場走勢持續疲弱，當前首要觀察重點在於收盤時4萬點大關能否有效守住。

他分析，盤面唯一相對良好的訊號是權值股台積電的跌幅較大盤收斂，後續可持續觀察台積電（2330）在2,200元關卡附近的支撐力道。

陳重銘指出，目前盤中的重災區主要集中於記憶體族群，受到南韓巨頭三星與海力士股價重挫影響，台灣相關記憶體個股亦難倖免，出現「上半年怎麼漲，下半年就怎麼吐出來」的回檔修正。

面對短線強烈的洗盤壓力，陳重銘建議投資人現階段切勿急於躁進或盲目抄底，若4萬點大關未能守住，整體走勢將更趨保守。

最後，陳重銘呼籲投資人面對股市震盪應保持平靜，讓市場進行必要的籌碼清洗，日常生活中該吃飯就吃飯、該上班就上班，無須因短線波動過度恐慌，妥善安排生活與放鬆心情才是應對極端市況的穩健之道。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

海力士 台股 南韓 2330台積電 大盤

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