台股連日重挫撐不住！暴跌背後真相為何？ 網點破：漲多就是最大利空

台股近期連續重挫，一名網友在PTT股板發文表示，雖然大戶要拉抬或殺盤，本來就不一定會先給市場理由，但這波跌勢已經讓他覺得不只是單純割韭菜。他也提到，外界雖然不斷討論AI泡沫化，但目前看起來，AI需求並沒有明顯減少，因此仍不清楚真正的下跌原因。

原PO整理目前市場上的幾種說法，包括韓股槓桿崩跌，進一步拖累全球市場；記憶體價格過高，讓市場擔心消費性電子產品跟著漲價；以及華爾街可能想先殺低，等籌碼鬆動後再低接拉回。不過，他認為這幾種說法都沒有明確答案，也擔心市場原本只是想洗籌碼，最後卻真的一路殺到失控。

他進一步表示，目前散戶情緒明顯轉弱，不少人一開盤就急著賣出，即使盤中出現反彈，也容易被當成逃命波，讓指數難以真正拉起來。原PO也坦言，自己目前還沒有賣出，但已經快要撐不住，反映這波跌勢對持股信心造成不小壓力。

文章曝光後，不少網友認為原因其實沒有那麼複雜，單純就是前面漲太多，現在回到合理價格，留言表示「就之前太熱了 修正回該有的價格而已」、「2W4之後一路漲到4W8 你覺得哩」、「漲太多啊 台股上半50% 漲過頭了」、「漲多就是最大的利空」，也有人直言「暴漲不需要理由 暴跌自然也不需要」。

另一派網友則認為，這波是多項因素一起發生，包括去槓桿、外資獲利了結、升息預期、資金撤出科技股與市場恐慌，留言指出「恐懼的總和 就是各種利空交織」、「沒什麼理由 就是獲利結算+資金觀望+恐慌去槓桿只是順便」、「資金擁擠 槓桿太大 全球市場性的」，也有人總結「一個決策的形成怎麼可能只有一個原因？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。