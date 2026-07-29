台股盤中跌破4萬點…國安基金又要進場？財長回應「持續關注」 網翻譯：還沒到底

全球股市近期波動加劇，美股、日股與韓股接連下挫，台股也受到電子、半導體類股走弱拖累。財政部長莊翠雲在立法院答詢時表示，這波股市下跌受到多項國際因素影響，但台灣實體經濟表現仍相當亮眼，景氣燈號也連續亮出紅燈，穩固的基本面有助於維持台股穩定。

至於外界最關心的國安基金是否再次進場，莊翠雲指出，國安基金幕僚團隊會持續密切關注國際情勢、台股走勢，以及金管會相關穩定市場措施的實際成效。不過，國安基金是否進場，仍須符合相關條件，並經國安基金委員會開會決議。

換句話說，目前財政部並未明確表示國安基金將進場，只強調會依照《國安基金條例》持續觀察盤勢與市場反應。原PO則在心得中表示，「今天中午提早吃麵，糖漿還沒上菜」，也提到台灣實體經濟表現亮眼，希望投資人對股市有信心。

消息曝光後，不少網友把財政部的說法解讀為「還沒到出手時機」，紛紛留言「結論:別急 還有低點」、「意思就是還沒到底」、「翻譯：還會再跌 幹嘛進場」、「國安基金再次進場？財政部表態了: 基本面穩固」，也有人笑稱「老闆來碗麵 基本麵」、「基本麵來一碗！加幾顆蒜粒！」。

另有不少人認為，台股仍在4萬點附近，國安基金現在進場太早，留言「還有四萬 盡什麼場 掉到2萬再說吧」、「四萬點進場護盤是什麼低能兒操作」、「4萬護盤是想笑死誰」、「國家抄底基金不是盤子基金謝謝」，也有人直言「糖漿：低點還沒到」，讓「國安基金何時出手」成為股板熱議焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。