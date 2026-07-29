大盤回檔持股只跌8％算強嗎？他想「彎腰撿鑽石」 網答案幾乎一面倒

台股近期持續回檔，一名網友在PTT股板發文表示，已經很久沒有感受到每天一路下跌的行情，截至昨天收盤，自己的持股市值相較台股高點約回檔8%，好奇這樣的持股配置算不算穩定。另外，他也想請教，如果想趁回檔「彎腰撿鑽石」，究竟該挑跌最深的類股，還是跌幅相對較小的類股。

貼文曝光後，不少網友認為，在大盤已經回檔超過一成的情況下，持股只跌8%已經算相當抗跌，紛紛留言「個股才-8% 真的強」、「穩到不行」、「穩如老狗」、「個股跌到30000點的價格了吧」、「大盤都10幾%你才8%很猛吧」。

至於該如何布局，不少人直接點名槓桿ETF，留言表示「抄底選正二 一定會彈起來」、「問就是正2」、「沒有看錯的壓力 台積電拉盤他也會跟」，也有人認為應該分批進場，「慢慢撿啊」、「昨天撿了 等薪水下來繼續撿」、「都撿，跌深的反彈大，但要跑得快」、「然後轉進不重傷的股，進貨後長抱」。

另一派網友則提醒，現在仍不宜太過積極，建議保留現金等待時機，留言指出「建議全出換現金 等國安基金進場再跟著開槓桿進場」、「全現金等國安」、「國安基金三萬再進來吧」、「國安至少38000才有可能吧」，也有人提醒「遵守自己的股票紀律」、「穩=賺比較少 自己比看看標普跟小那就知道ㄌ」。

此外，也有網友認為，是否抗跌與持股類型有關，「電信三雄崩8%很穩，飆股那就一根的事」、「不會跌估計也是沒啥漲到 獲利也是吐不少回去」、「配置沒什麼獨創點的話,那就是低風險低報酬」，也有人笑稱「可以從-8%撿到-80% 只要曼尼夠多」，讓討論串圍繞著抗跌配置、抄底時機與資金管理持續延燒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。