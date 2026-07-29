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AI變現慢…全球砸數兆美元看不到新價值？網反駁：技術不會泡沫是股價修正

聯合新聞網／ 綜合報導
網友於PTT質疑AI龐大投資難以創造新市場與回收成本，引發網友針對AI技術發展趨勢與股價估值修正分開看待的熱烈討論。中央社
網友於PTT質疑AI龐大投資難以創造新市場與回收成本，引發網友針對AI技術發展趨勢與股價估值修正分開看待的熱烈討論。中央社

一名網友在PTT股板發文表示，他一直認為AI可能存在泡沫，原因不是AI沒用，而是至今仍看不到足以對應龐大投資的新市場與新價值。他認為，全世界投入了數兆美元發展AI，但多數人甚至還無法想像AI未來會如何真正改變生活。

原PO指出，目前AI最常見的用途，像是寫程式、整理資料或處理文書，大多都是幫企業節省時間、人力成本，但最後公司還是得靠產品和業務賺錢。他認為，光是降低成本，不代表就能創造新的市場，因此仍對目前的投入規模抱持疑問。

他也提到，對大部分人來說，就算沒有AI，生活似乎也不會有太大影響，而且很多人使用免費版就夠了，真正願意花錢訂閱的人仍是少數。不過，在和網友討論後，他也修正自己的說法，表示「其實想了想說泡沫確實不對 因為未來趨勢就如此」，只是認為AI落地速度比自己原本預期還慢。

文章曝光後，不少網友反駁，認為「只是股票價值回歸理性計算 不代表AI是泡沫」、「AI不是泡沫。那幾隻硬炒上去的股價現在修正也是剛好」、「本來就不是泡沫，就修正估值+降槓桿而已」，也有人直言「ai股價會泡沫 但ai技術不會」、「AI不會泡沫但AI股票會泡沫，就跟網路一樣」。

另一方面，也有部分網友認為，真正值得討論的是AI何時才能把投入的成本賺回來，留言表示「軟件沒賺到錢 就是泡沫」、「AI有產值，但是美國AI無法回收成本，現在的離譜估值都要泡沫破裂」、「重點是 AI值多少錢 已經加上多少夢想」，還有人認為，「討論ai是不是泡沫，要把技術跟投資分開看」，讓討論焦點回到AI技術本身與股價估值是否應該分開看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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