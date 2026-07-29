台股狂跌引爆融資追繳？網憂「斷頭賣壓」：乾脆一次殺乾淨

台股28日重挫逾2000點，市場氣氛急轉直下。根據券商估算，若加權指數跌破約41250點，融資維持率恐降至130%的追繳門檻，最壞情況下可能引發融資追繳、斷頭賣壓，形成「多殺多」局面。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為距離關鍵點位已不遠，也有人直言「乾脆一次殺乾淨」。

根據媒體報導，截至27日，大盤融資維持率約150.23%，融資餘額約5687億元。永豐金證券分析，以近期盤勢推估，大盤每下跌約144點，融資維持率約下降1%，若跌破約41250點，部分融資戶可能陸續收到追繳通知，若無法補足擔保品，將面臨強制賣出，進一步加劇市場跌勢。此外，市場也持續關注聯準會利率決策、美元走勢及外資動向，都是影響後續盤勢的重要變數。

一名網友在PTT發文表示，台股當天收在41603點，距離券商推估的追繳門檻僅剩約400點，加上櫃買指數已跌回4月中水準，不少中小型股投資人獲利幾乎回吐，因此擔心若美股續弱，台股隔日恐面臨更大賣壓，甚至引爆融資多殺多。

PTT網友也針對「41250點防線」展開討論，不少人認為「明天就可能看到」、「乾脆跌破40000點一次出清」，認為若融資斷頭潮真正發生，反而有助於市場完成籌碼換手，為後續反彈創造條件；也有人形容「早死早超生」，希望市場一次完成修正，而非持續緩跌。

不過，也有另一派網友認為，目前談融資追繳仍言之過早，指出大盤自高點回落幅度約一成多，相較過去幾次大型修正仍不算特別深，且不少投資人仍有能力補繳保證金，不一定會立刻形成全面性斷頭賣壓。也有人提醒，真正的多殺多通常伴隨大量畢業文、成交量放大及市場恐慌情緒全面擴散，目前未必已發展到該階段。

此外，也有網友將焦點放在近月盛行的「四貸同堂」現象，認為若市場再度急跌，使用信貸、融資、質押等多重槓桿的投資人將承受較大壓力；但也有人指出，是否造成系統性賣壓，仍須觀察實際融資維持率變化與政府是否祭出穩定市場措施。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。