怕沒買變幸好沒買？股市暴跌投資人心態轉變 網讚：恐慌情緒蔓延=底部將至

全球股市近日大幅震盪，韓股KOSPI28日重挫逾10%，跌破6100點關卡，與6月高點相比跌幅已超過三成。韓媒指出，不少韓國投資人的心態，已從先前牛市時擔心錯過行情的「FOMO（錯失恐懼）」，轉變為慶幸未進場的「JOMO（錯失喜悅）」。消息曝光後，引發PTT股板熱議，不少網友認為，市場情緒已快速反轉，也有人開始討論韓股是否接近底部。

根據媒體報導，今年上半年韓股一路飆漲，許多未參與股市的民眾因身邊朋友賺錢而感到焦慮，擔心錯過行情；然而，近期股市急跌後，不少投資人獲利大幅回吐，甚至轉為虧損。一名25歲韓國民眾受訪時表示，原本看著朋友靠股票獲利想進場，如今對方連原本計畫購買的新車都買不起，反而讓他慶幸自己沒有投入股市，也打消了投資念頭。

除了KOSPI自高點回落逾三成，韓國創業板KOSDAQ同步跌至一年多來低點，今年KOSPI更已八度觸發熔斷機制。根據韓國券商統計，截至7月下旬，三星電子約42%投資人處於虧損狀態，SK海力士虧損投資人比例更達57%，隨著股價持續下跌，虧損人數仍可能增加。市場分析認為，AI投資熱潮降溫、中東局勢、美國利率預期，以及中國半導體技術進展等因素，共同造成近期半導體族群遭遇獲利了結賣壓。

PTT網友則對「FOMO變JOMO」的說法議論紛紛。不少人認為，市場情緒往往是反向指標，「9000點搶著買、6000點反而不敢買」，代表恐慌情緒已逐漸蔓延，因此開始有人喊出「底部快到了」、「現在不買要等什麼時候」；也有網友指出，真正的底部通常是在市場普遍悲觀時形成。

不過，也有另一派網友認為，目前仍不宜過度樂觀，指出韓股仍面臨AI概念股修正、外資賣壓及量化交易等因素影響，短線可能仍有進一步探底空間，甚至有人直言「任何反彈都是空」。此外，也有不少人將焦點放在三星、SK海力士及中國半導體競爭態勢，認為若市場持續擔憂中國技術追趕，韓國半導體族群仍可能承受壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。