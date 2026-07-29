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台積電（2330）買在2445元該停損？他每天跌到睡不好 網友反應一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣投資人因以2445元買進台積電而苦惱，面對股價持續下跌影響睡眠品質。PTT熱議中，多數網友建議長期持有，而少數人則提到若影響生活品質可考慮停損。討論同時關注熊本地震或影響公司運營，但焦點仍在投資心態上。 中央通訊社
台灣投資人因以2445元買進台積電而苦惱，面對股價持續下跌影響睡眠品質。PTT熱議中，多數網友建議長期持有，而少數人則提到若影響生活品質可考慮停損。討論同時關注熊本地震或影響公司運營，但焦點仍在投資心態上。 中央通訊社

台股近期震盪加劇，不少投資人面臨獲利回吐甚至虧損壓力。一名網友在PTT發文表示，自己因看好台灣經濟與AI題材，日前以2445元買進1張台積電，沒想到買後股價一路走弱，眼看每天跌幅動輒1%、2%，甚至更大，讓他坦言「完全睡不好」，因此詢問是否該停損，引發股板熱烈討論。

從原PO貼出的對帳單可見，他是在7月9日以每股2445元買進1張台積電。原PO表示，下單時認為台灣經濟前景樂觀，GDP成長強勁，希望搭上AI行情「小賺一筆」，沒想到卻買在波段相對高點，如今天天看著股價下跌，不禁感嘆「買在山頂該怎麼釋懷」，甚至影響睡眠品質，因此萌生停損念頭。

文章曝光後，多數網友幾乎一面倒認為「不用停損」。不少人直言，台積電本來就是以長期投資角度布局的標的，「台積電哪有人在停損」、「基本面沒變為什麼要賣」，還有人笑稱「現在的高點，是明年的低點」，認為若資金沒有急用，反而應該耐心持有，甚至逢低加碼。

也有不少投資人分享自身經驗，有人提到曾在2022年台積電股價從600多元一路跌到300多元時仍選擇續抱，最後等到重新站回高點；也有人坦言自己成本比原PO更高，或持有更多部位，依舊沒有考慮停損，希望藉此鼓勵原PO不要因短線修正就改變投資策略。

不過，討論中仍有少數不同聲音。部分網友認為，如果投資已影響生活品質，導致每天睡不好、情緒受波動左右，適度停損或降低持股比例也未嘗不可；也有人提醒，任何投資都應事先設定停損與持有原則，而非等到市場修正後才開始思考是否出場。

此外，適逢日本熊本發生強震，也有部分留言討論是否會影響台積電熊本廠營運，甚至將此視為短線利空。不過，多數留言仍將焦點放在投資心態，認為與其糾結短期股價波動，更重要的是回頭檢視當初買進台積電的理由是否改變。若仍看好公司長期基本面，就不應因短期震盪而輕易動搖；反之，若無法承受波動帶來的壓力，則應重新評估自身風險承受能力與資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 回檔

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