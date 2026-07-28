「運氣好的話明天就跌破四萬點」郭哲榮坦言技術面無支撐：屆時將砸至少1億買0050

分析師郭哲榮表示，台股28日盤中一度下跌超過2000點，終場重挫2030點、收在41603點，正式跌破4萬2千點，盤面共有1632家下跌、96檔跌停。

他指出，目前大盤已跌破季線與前波低點，短線技術面「幾乎沒有支撐」，且高點、低點同步下移，屬於典型的弱勢走勢。隨著指數逼近融資追繳區間，他認為市場可能進一步出現去槓桿壓力，並直言：「有可能運氣好的話，明天就跌破了四萬點。」

郭哲榮表示，韓股當天重挫超過10%，三星電子、SK海力士相關槓桿ETF面臨提高保證金要求，部分投資人可能因無法補繳而被迫平倉，進而形成多殺多。

他認為，台股與韓股連動性較高，加上台股、韓股、日本股市及那斯達克指數陸續跌破前波低點，使全球股市技術線型同步轉弱；不過，他強調自己不鼓勵投資人使用融資，並多次提醒「不要借錢」，認為這一波修正主要就是在清洗高槓桿部位。

針對跌破4萬點後的操作，郭哲榮再度表示，若台股跌破4萬點，他將投入至少1億元買進元大台灣50（0050）；自己原本就持有不少「台灣50」及那斯達克ETF部位，因此即使大盤沒有跌破4萬點，原有部位仍可受惠；若真的跌破4萬點，則會把它視為新的進場機會。

他也提醒，投資人若承受不了波動，不必一次全部賣出，可以依序減碼三分之一、一半或三分之二，不要在恐慌時直接全部出清。

個股方面，郭哲榮指出，國巨由高點1220元跌至563元，股價已經腰斬；環球晶、精材當天也跌停，但他認為部分績優股回檔三成至四成後，反而逐漸出現中長線布局空間。

談到AI，郭哲榮認為，現階段不能把AI產業直接比照2000年網路泡沫。他表示，當年的許多網路公司尚未獲利就上市，如今AI產業的領頭企業，包括輝達與台積電，已具備營收、毛利與現金流，且AI服務可透過雲端與手機快速觸及大量使用者。

他認為「AI絕對不會有泡沫」，但AI個股是否出現泡沫仍可討論，並重申看好AI長期發展，預期台股未來4至5年有機會挑戰10萬點，因此在10萬點以前，每次拉回都可視為分批布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。