台股狂瀉兩千多點「空頭只是剛開始」？陳嘉偉：殺到現股投資人被逼賣出才可能見底

分析師陳嘉偉表示，台股28日重挫2030點，再度跌破前低...

他指出，相較於單日急跌，更擔心的是目前屬於「無量下跌」，並形容這種走勢就像「凌遲處死」，每天持續下跌，讓投資人越套越深、難以脫身。

他也提到，昨天盤中雖然一度拉尾盤，但他當時就提醒，尾盤拉抬不代表止跌，今天隨即再度重挫，就是最好的例子。

陳嘉偉表示，目前市場仍有不少人等待解套，但他認為，若以主力角度來看，不可能輕易拉抬股價讓散戶解套...真正的大空頭不只是融資斷頭，未來甚至可能出現連現股投資人都被迫賣出的情況，屆時市場才有機會真正止跌；因此他認為目前空頭行情仍未結束。

談到個股，陳嘉偉表示，今天收盤共有97檔個股跌停，電子股成為重災區：

舉例指出：聯發科先前反彈就是逃命波，今天再度跌停；國巨自7月初以來股價已經腰斬；華新科股價也大幅回落。 他表示，部分股票跌幅已接近70%，若要回到前高，股價必須上漲超過兩倍，解套難度相當高。

陳嘉偉指出，長鑫存儲掛牌後股價大漲，取得資金後將持續擴產，市場也開始擔憂記憶體產業供給增加；提到，南亞科、旺宏、鈺創、愛普等記憶體相關個股今天同步重挫，而其團隊近期持續布局DRAM空單，並表示會員持有的多檔空單當天皆以跌停作收。

對於後市看法，陳嘉偉認為，目前市場量價結構仍屬空頭格局，與過去新冠疫情或俄烏戰爭期間不同，他認為更接近金融海嘯等級的空頭走勢。

他表示，在空頭市場中，放空才有機會反敗為勝，並重申目前仍看不到止跌訊號，因此建議投資人應審慎看待後續行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。