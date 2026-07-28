台股慘跌逾2千點！陳重銘點破罪魁禍首：韓股熔斷與擴產疑慮引發半導體空頭修正

針對台股重挫2,030點的劇烈波動，不敗教主陳重銘於影音內容中表示，市場出現深幅修正，主要可歸咎於美國半導體族群走弱與南韓股市劇烈震盪。

他分析，美股費城半導體指數自今年高點以來回檔幅度已超過二成，技術面已進入空頭格局，而南韓股市因市場槓桿開太大，盤中再度觸發熔斷機制，使得三星電子重挫12%、海力士等記憶體巨頭亦陷入暴跌。

陳重銘指出，雖然三星與海力士目前的企業獲利表現依然良好，但南韓政府先前宣布投入高達800兆韓元資助兩大巨頭進行產能擴充，希望藉此壟斷全球記憶體市場。

然而，此舉也引發市場對於未來供過於求的嚴重疑慮，外界擔心美光以及台灣的南亞科等同業可能跟進擴產，進而破壞產業供需平衡，成為導致半導體類股遭重挫的主因之一。

回顧整體市場走勢，陳重銘認為，今年上半年股市整體漲幅過於瘋狂，當前出現深幅的回檔修正屬於合理現象。面對震盪加劇的市場環境，他建議投資人目前應採取「多看少做」的觀望策略，寧可將現金抱在手上以求安穩。

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