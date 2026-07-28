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台股慘跌逾2千點！陳重銘點破罪魁禍首：韓股熔斷與擴產疑慮引發半導體空頭修正

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘指出台股大跌主因費半進入空頭與韓國記憶體擴產引發供過於求疑慮，建議投資人面對市場修正應多看少做、保留現金。記者林澔一／攝影
陳重銘指出台股大跌主因費半進入空頭與韓國記憶體擴產引發供過於求疑慮，建議投資人面對市場修正應多看少做、保留現金。記者林澔一／攝影

針對台股重挫2,030點的劇烈波動，不敗教主陳重銘於影音內容中表示，市場出現深幅修正，主要可歸咎於美國半導體族群走弱與南韓股市劇烈震盪。

他分析，美股費城半導體指數自今年高點以來回檔幅度已超過二成，技術面已進入空頭格局，而南韓股市因市場槓桿開太大，盤中再度觸發熔斷機制，使得三星電子重挫12%、海力士等記憶體巨頭亦陷入暴跌。

陳重銘指出，雖然三星與海力士目前的企業獲利表現依然良好，但南韓政府先前宣布投入高達800兆韓元資助兩大巨頭進行產能擴充，希望藉此壟斷全球記憶體市場。

然而，此舉也引發市場對於未來供過於求的嚴重疑慮，外界擔心美光以及台灣的南亞科等同業可能跟進擴產，進而破壞產業供需平衡，成為導致半導體類股遭重挫的主因之一。

回顧整體市場走勢，陳重銘認為，今年上半年股市整體漲幅過於瘋狂，當前出現深幅的回檔修正屬於合理現象。面對震盪加劇的市場環境，他建議投資人目前應採取「多看少做」的觀望策略，寧可將現金抱在手上以求安穩。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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