台股慘跌破底！陳龍直言「非空頭而是恐懼的總和」：韓國熔斷與中國DUV等鬼故事引發籌碼崩盤

針對台北股市出現劇烈重挫與大量個股跌停的極端行情，分析師陳龍於影音內容中坦言，當前市場陷入極度沉重的恐慌氛圍。他分析，這波深幅下修並非AI基本面惡化或空頭來臨，而是多重外部利空干擾與籌碼面去槓桿疊加所產生的「恐懼的總和」。

陳龍詳細解析此波市場震撼的幾大因素：

談到AI產業的前景，陳龍重申AI是「結構性的百年工業革命」而非傳統景氣循環...

他指出，無論是微網與雲端巨頭持續擴大算力租賃與資料中心資本支出，或是微軟與OpenAI對算力呈現指數型上升的需求，均證明未來算力缺口極大，企業擴產與投入資金完全符合長遠發展邏輯；市場將巨頭的投資與融資擔保扭曲為財務疑慮或循環融資，純粹是市場氣氛低迷下的過度解讀。

最後，陳龍表示，雖然短線去槓桿與主動式ETF認賠殺盤過程極為痛苦，但台灣經濟基本面與出口成長依然強勁，景氣燈號亮出紅燈代表企業獲利能力無虞。

他認為，在今日爆出八千多億成交量、融資與外資大幅洗牌後，籌碼面已趨於乾淨；他選擇堅守AI工業革命的信仰，並看好大盤在籌碼殺乾淨後將迎來千點以上的大反攻，中長期依然看好台股向上挑戰4萬5千點至5萬點大關。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。