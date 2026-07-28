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韓股熔斷+中國DUV嚇壞市場？郭哲榮開示「打折像周年慶」：跌破4萬點要買一億0050

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出台股跌破4萬2千點主因韓股熔斷與陸自研DUV消息干擾，屬漲多拉回整理，強調AI需求依然強勁，若跌破4萬點將進場一億元布局0050。記者林澔一／攝影
分析師郭哲榮指出台股跌破4萬2千點主因韓股熔斷與陸自研DUV消息干擾，屬漲多拉回整理，強調AI需求依然強勁，若跌破4萬點將進場一億元布局0050。記者林澔一／攝影

分析師郭哲榮表示，台股28日跌破4萬2千點、正式破底，主要受到韓股大跌超過10%、再度熔斷拖累，加上市場傳出中國開始自主研發DUV曝光機，引發市場對艾司摩爾ASML）設備地位的擔憂。

不過他認為，市場反應有些過度，少量製造與大規模穩定量產是不同層次，因此這波下跌基本上只是「漲多找理由下跌」。

郭哲榮指出，即使台股跌至4萬2千點，今年以來累計仍大漲45%，出現適度拉回整理屬於正常現象；他以「股市大跌就像百貨公司的周年慶」形容，認為股票打折反而是進場機會，並重申「股市跌下來，就是讓你進場用的」。

談到個股，郭哲榮表示，微星股價相對抗跌，仍看好後續表現；世界先進雖跌破前波低點，但因市場看好成熟製程需求，下週法說會將公布展望，預期最快下週有機會反彈。至於精材、帆宣及環球晶，他則認為近期股價大跌「沒什麼道理」，並強調會員持股成本仍低，對後市不擔心。

針對產業趨勢，郭哲榮提到，長鑫正式掛牌後股價大漲465%、市值超越英特爾，顯示市場依然看好記憶體需求；此外，輝達傳為OpenAI提供2500億美元融資擔保，他認為，這與Google現金流轉負一樣，都代表大型企業持續投入AI，反而證明AI需求仍然強勁，因此持續看好AI帶動台股未來4至5年挑戰10萬點。

郭哲榮也表示，若台股跌破4萬點，他「打算買一億的0050」，即使借錢也要買來提振市場信心，但也提醒投資人「叔叔有練過，你不要亂借錢，用現金買還是最實在」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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