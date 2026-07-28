韓政府擬設個股槓桿上限！限制散戶投資額度不超20％ 網怒酸：強逼平倉割韭菜

韓國金融服務委員會表示，若市場需求未降溫，將考慮對散戶投資人設立單一股票槓桿ETF的投資上限。除了先前已提高投資這類ETF所需的最低現金保證金至3000萬韓元外，未來也可能限制個人投資金額不得超過總金融投資組合的20%，藉此降低市場風險。

根據報導，韓國政府近期提前實施保證金新制，希望在市場波動加劇之際穩定市場並保護投資人。韓國總統李在明也呼籲盡快推動相關措施，而監管機關表示，若需求仍未降溫，將預先準備後續配套。這類個股槓桿ETF主要連結三星電子與SK海力士，也被視為近期韓國股市波動的重要因素。

消息曝光後，PTT股板掀起熱議，不少網友質疑政策時機，留言表示「笑死，早知如此當初幹嘛開放個股槓桿ETF」、「國家等級的割韭菜」、「真狠 強逼平倉」，認為政府是在市場修正後才祭出限制措施。

也有網友認為新制將進一步衝擊市場，留言「拉高門檻直接強制被割韭菜」、「散戶限制，大戶不限制，好哦」、「韓國政府好體貼 怕你跳江跳太快」，質疑政策是否真的能保護散戶，還是反而加劇市場壓力。

此外，也有部分網友將焦點放在韓國金融市場制度，留言「韓國人不但不會做股票也不會管理金融市場欸 笑死」、「韓股要開始資金緊縮」、「會被韓仔搞死 被動不動就熔斷」，顯示不少投資人持續關注韓國政策後續對股市及區域市場的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。