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國巨股價從1220跌到563元…他憂「會套多久」？ 過來人曝最慘狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件大廠國巨近期股價明顯回檔，從高點約1220元一路下滑至563元，跌幅超過五成，引起市場高度關注。台股示意圖。聯合報系資料照
被動元件大廠國巨近期股價明顯回檔，從高點約1220元一路下滑至563元，跌幅超過五成，引起市場高度關注。台股示意圖。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）近期股價明顯回檔，從高點約1220元一路下滑至563元，跌幅超過五成，引起市場高度關注。對此，一名網友好奇，如果是在今年高檔買進國巨，如今究竟要被套多久？貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「今年買國巨的要被套多久？」為題，指出國巨今年股價一度衝上1200元以上，現在還不到八月，已經跌到不到600，讓他忍不住好奇，今年進場買進國巨的投資人，未來究竟需要多久時間才能解套？

貼文一出後，不少網友都表示「3個月炒了+400%」、「我291進場，給你參考」、「買在山頭的至少8年」、「看基本面啊，怎麼上去就怎麼下來」、「約8年吧，你看一下上次的週期」、「鑽石撿太少了，八貸同堂，衝啊」、「看起來隔幾年就會炒一次，不用太擔心」、「就是又要割韭菜的時候囉」、「會等到AI基建都蓋完了還在套」、「買入國巨，人生悲劇」。

事實上，國巨將在周三（29日）召開法說會，儘管外資看多立場不變，預估目標價落在1400～1500元區間，今（28）日開盤後不久就跌停，股價來到563元，相較於今年高點，股價已跌幅超過五成。

近期台股震盪劇烈，本站曾報導，一名女網友分享，平時有定期定額投資0050與00878的習慣，最近手邊剛好多出30萬元閒置資金，由於短時間內沒有使用需求，思考究竟要All in還是分批布局，讓她相當猶豫。

對此，不少網友都表示「All in台積，明年換新家（已換三間）」、「All in是指10年以上不賣，才會有效果」、「All in最嚴重的後果就是錢會多到不知道怎麼花」、「我覺得很適合All in，現在還沒漲到買不起台積電」、「長期不看盤->0050，短期看盤->美股硬體股個股」、「各半，0050、00919」、「會贏哦！被妳發現財富密碼了」。

不過也有網友持相反意見，指出「看到那麼多人All in，就知道還沒跌完」、「現在all in絕對不是好選擇，瘋漲這麼久了，有大回調是高概率的，最好先確定這波下跌是不是要入熊了」、「到11月都還不太穩定，建議分批進場，手上可以留個20~30%如果有跌比較大力可以加碼」、「現在不是熊市嗎？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 台股

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