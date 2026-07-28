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手握30萬閒錢！她猶豫「該All in股市嗎」？ 網曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，平時有定期定額投資0050與00878的習慣，最近手邊剛好多出30萬元閒置資金，思考是否該一次投入市場？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，平時有定期定額投資0050與00878的習慣，最近手邊剛好多出30萬元閒置資金，思考是否該一次投入市場？示意圖／Ingimage

一名女網友分享，平時有定期定額投資0050與00878的習慣，最近手邊剛好多出30萬元閒置資金，由於短時間內沒有使用需求，因此開始思考是否該一次投入市場，究竟要All in還是分批布局，讓她相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「要all in嗎？」為題，指出自己目前固定投資0050與00878，近期多出一筆30萬元現金，因確認短期內不會動用，因此開始規劃這筆資金的配置方式。她表示，目前考慮直接All in美股ETF VOO，或是買進台積電零股、0050，同時也認為台積電與0050的投資方向差異似乎不大，因此想聽聽大家的建議。

這名女網友進一步說明，除了上述幾個選項外，是否還有其他更適合的投資方式，或是其實不建議一次All in，而應採取分批投入策略？

貼文一出後，不少網友都表示「All in台積，明年換新家（已換三間）」、「All in是指10年以上不賣，才會有效果」、「All in最嚴重的後果就是錢會多到不知道怎麼花」、「我覺得很適合All in，現在還沒漲到買不起台積電」、「長期不看盤->0050，短期看盤->美股硬體股個股」、「各半，0050、00919」、「會贏哦！被妳發現財富密碼了」。

不過也有網友持相反意見，指出「看到那麼多人All in，就知道還沒跌完」、「現在all in絕對不是好選擇，瘋漲這麼久了，有大回調是高概率的，最好先確定這波下跌是不是要入熊了」、「到11月都還不太穩定，建議分批進場，手上可以留個20~30%如果有跌比較大力可以加碼」、「現在不是熊市嗎？」。

台股7月17日重挫，加權指數單日狂瀉2953點，台積電股價也大跌180元，引發市場高度關注。本站曾報導，理財作家施昇輝指出，自己從未建議投資人賣出股票，並直問「0050、0056真的需要賣嗎？」認為對長期投資者而言，市場修正反而可能是逢低布局的機會。

施昇輝指出，對於持有0050與0056的投資人而言，若原本規劃就是長期投資，其實不必因為一次大跌就恐慌賣出。他認為，股市漲跌本就是投資過程中的正常現象，真正重要的是是否符合自身投資策略，而不是被短期情緒影響，笑稱不少持有0050、0056的投資人看到市場下跌後感到開心，因為對長期布局者而言，價格修正代表可能出現更好的進場機會。

對此，不少網友都表示「0056，30元以下All in」、「買0050就是買台灣未來，繼續買」、「從102.3接到100.2元，零股買到手軟，共2300股」、「在除息前竟然還有低價可買」、「不就是要趁周年慶打折的時候買嗎」、「忍不住還是買了幾張」、「補了正二，再一桶金下去」、「今天是0056大補倉的好時機呀！今天也是我的0050首購日」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050 美股 台積電

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