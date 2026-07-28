韓股又熔斷！SK海力士開盤一度狂瀉30% 網驚呆：這是怎樣的槓桿殺成這樣

亞洲股市開盤後全面走弱，日本與南韓股市分別重挫約4%與7%，其中南韓Kospi指數一度下跌7.5%，盤中因跌勢過急觸發暫停交易機制。晶片股成為重災區，SK海力士開盤一度狂瀉超過30%，隨後跌幅收斂至10%，三星電子也大跌9%。

日本日經225指數則大跌超過2,500點，跌幅接近4%，記憶體業者鎧俠股價崩跌18%，領跌日本股市。這波賣壓延續美國費城半導體指數下跌2.2%的頹勢，市場對AI投資支出及晶片產業後續表現的疑慮再度升高。

報導指出，輝達近期敲定一系列總價值超過7,500億美元的AI交易，市場對其債務違約風險的避險成本大幅上升；艾司摩爾股價也大跌超過8%，原因是有報導稱，一家具有中國國有背景的企業正在生產可製造成熟製程晶片的DUV設備。另一方面，投資人本周還將面對聯準會、日銀與英國央行利率決策，以及大型科技公司財報等多項風險事件。

消息曝光後，網友對韓股再度熔斷議論紛紛，有人留言「韓國又熔斷」、「狂瀉超過30% 這麼猛？」、「老是熔斷是三小」、「鎧俠快歸零了吧...」，也有人直呼「AI泡沫啦！」、「之前不是說缺料嗎 市場一片大好」。

另有網友把焦點放在槓桿與後續跌幅，留言「30%斷頭了吧？」、「韓國散戶一堆人斷頭 沒資金反彈了」、「是怎樣的融資槓桿會殺成這樣...」，但也有人認為可能出現撿便宜機會，表示「撿便宜囉」、「最後上車機會」，市場對晶片股後市看法仍明顯分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。