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台股如鈍刀割肉殺不停！海力士、美光本益比低仍續跌 網：先有股價才找理由

聯合新聞網／ 綜合報導
針對美股與台韓股財報亮眼卻持續走跌，網友於PTT質疑「估值修正」只是找不到下跌理由的說法，引發網友針對預期獲利下修與市場情緒反應的熱烈討論。記者許正宏／攝影
針對美股與台韓股財報亮眼卻持續走跌，網友於PTT質疑「估值修正」只是找不到下跌理由的說法，引發網友針對預期獲利下修與市場情緒反應的熱烈討論。記者許正宏／攝影

一名網友在PTT發文表示，近期台股美股韓股持續走跌，甚至連財報表現亮眼的企業也遭市場無情賣出，市場最常見的解釋就是「估值修正」，但他質疑究竟要修正到什麼程度，似乎沒有人能說得清楚，因此發文詢問「估值修正是找不到下跌理由的幹話嗎？」

原PO指出，近期市場走勢猶如「鈍刀割肉」，尤其美股即使繳出不錯的財報，股價仍持續下跌；像海力士美光等公司估值已經偏低，股價卻依然續跌，因此讓他對「估值修正」的說法感到疑惑。

貼文曝光後，不少網友認為，估值修正並非單看現在的本益比，而是反映市場對未來獲利的預期。有人表示「邏輯是之後EPS會下調 所以提前殺估值」、「先殺估值，再殺獲利，每次都這樣啦」、「記憶體就是景氣循環 之後你就知道為什麼現在估值會低了」。

另一派網友則認為，市場本來就是先有股價、後找理由。有人留言「下跌是真的 理由都是後來找的」、「漲的時候大家頭頭是道 跌的時候就是別人找理由搞你」、「其實上漲也沒有任何理由」，也有人直言「總不能說老子想讓你跌吧」。

此外，也有網友提醒，市場情緒往往比理由更早反映在價格上，留言「等你找到理由就跌完了」、「要殺的時候說本益比太高 要拉的時候說本益比還有空間上調」，顯示投資人對「估值修正」是否真能解釋市場波動，仍存在不同看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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