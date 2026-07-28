台股崩到38000只是時間問題？兩大理由看空 網友大集結「喊點位大猜測」

一名網友在PTT發文表示，隨著中國大陸記憶體技術發展、OpenAI延後IPO，再加上台股與美國科技股高度連動，認為台股「崩到38000只是時間問題」。貼文內容雖然簡短，但仍迅速引發市場熱烈討論。

原PO認為，中國大陸已能自製記憶體，導致記憶體價格走低，加上OpenAI延後IPO，讓他質疑背後可能另有原因，因此推測台股後續仍有進一步修正空間，並提出4萬點以下、甚至3萬8的看法。

文章曝光後，不少網友開始「喊點位」，有人認為跌幅可能更深，留言「32000」、「37000」、「28000」、「20000」、「12682」，甚至有人開玩笑表示「3955叫我」、「下看30000 萬劫不復」、「崩到0吧」，形成一波點位大猜測。

不過，也有網友質疑原PO論點，表示「白菜價是哪個平行時空，長鑫都不賣白菜價了」、「Open AI IPO消息大家很早就知道會在明年」、「中國大陸可以自製記憶體 who does not know???」，認為文中提及的理由未必足以支撐大盤一定會跌到3萬8。

另外，也有網友把焦點放回操作策略，留言「那有放空嗎」、「空 賺爛」、「快 正五放空」、「你10倍槓桿放空 還來得及」，也有人提醒「大家都在等38000 那就不會到」，顯示市場對於後市看法依舊高度分歧。

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