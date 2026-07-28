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記憶體與被動元件超跌反彈！陳龍點名「滿地珍珠鑽石」：行情總在絕望中誕生

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台股拉升代表利空洗盤結束，強調AI是結構性的百年工業革命而非景氣循環，前期熱門股拉回腰斬且基本面未變，正是行情總在絕望中誕生的抄底良機。圖／聯合報資料照片
分析師陳龍指出台股拉升代表利空洗盤結束，強調AI是結構性的百年工業革命而非景氣循環，前期熱門股拉回腰斬且基本面未變，正是行情總在絕望中誕生的抄底良機。圖／聯合報資料照片

面對昨台北股市經歷劇烈震盪後出現戲劇性拉升，分析師陳龍於影音內容中表示，市場這波利空洗盤已經告一段落。他指出，過去一段時間許多熱門法人持股出現三至五成的深度拉回，但只要符合「股價大跌腰斬」與「基本面完全未變」兩大前提，籌碼沉澱後反而是極具價值的抄底買點。

針對市場將近期AI族群的修正與過去「貨櫃三雄」相比，陳龍明確澄清兩者本質完全不同...

他分析，貨櫃航運屬於傳統景氣循環，先前因疫情與塞港導致運價高漲，隨業者大量造船、供給大增而需求未變，景氣便一去不復返；但AI是一場「百年一遇的工業革命」，屬於先進行基礎建設、需求隨後跟上的結構性轉變，就像一百年前優先建造電廠帶動後續電氣化普及一樣，其算力與硬體需求將呈長期倍數成長。

談到國際市場的利空因素，陳龍認為包含中東局勢暫緩帶動油價回落，以及市場對Google等四大雲端巨頭因龐大資本支出導致自由現金流轉負的疑慮，皆被市場過度解讀。

他強調，雲端巨頭願意投入龐大資金儲備算力，正代表管理層具備長遠眼光與企圖心，為未來五至十年的AI代理、自駕車與機器人等龐大需求做準備；而韓國政府提高保證金以去槓桿主動吃泡沫，也有利於市場籌碼結構健全。

最後，陳龍重申台股基本面強韌，二次跌破季線伴隨著極致量縮，代表市場情緒恐慌至極，同時也是籌碼沉澱安定的訊號。

他呼籲投資人「行情總在絕望中誕生，富貴一定險中求」，不要在市場低檔時被鬼故事嚇跑，隨後由記憶體、被動元件等前期超跌族群帶領的「主升段」行情值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股 被動元件

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台北股市經歷劇烈震盪後出現反彈，分析師陳龍指出，「股價大跌腰斬」且基本面未變的情況下，市場籌碼開始沉澱，形成抄底良機。他強調，AI族群的修正與貨櫃航運不同，是長期成長的結構性轉變。

杜金龍看台股震盪後仍有高點可期！網偏保守：現在低接都是勇者

台股近期從高點快速回檔，一名Dcard網友分享資深分析師杜金龍對後市的看法，指出本波大盤跌破季線，但尚未進入典型空頭市場，第三季可能先維持箱型整理，部分大型權值股與具基本面支撐的個股可逢低布局。不過，相關分析曝光後，網友反應相對保守，有人直言更相信指數還會下探，也有人形容目前敢低接的投資人都是「勇者」。

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