無量下跌如溫水煮青蛙！陳嘉偉僅「金融海嘯」能對照：每天給希望最後讓人絕望

針對台北股市呈現拉尾盤但成交量再創新低的走勢，分析師陳嘉偉於影音內容中表示，市場目前呈現極具風險的無量下跌格局。

他指出，大盤與許多族群從近期一路修正至今，不少個股出現深度拉回，雖然盤中偶有拉升反彈，但由於缺乏成交量支撐，往往觸及均線反壓後便再度向下破底。

對於國際局勢與總體經濟的影響，陳嘉偉補充說明，即便市場傳出中東局勢暫緩或油價修正等利空鈍化消息，台股依舊未能出現強勢大反彈，顯示多頭動能極其匱乏。

他認為，在趨勢完全轉空的情況下，盲目抄底或期待V型反轉並不現實，大盤後續仍可能面臨持續尋底的過程。

最後，陳嘉偉強調，大空頭行情的修正往往是長期的，現在可能只是剛開始...

他建議投資人應冷靜面對市場變化、尊重技術面與趨勢，唯有保存資金實力，等到市場哀嚎遍野、出清利空並真正見底時，未來才有機會以最充裕的資金買在最便宜的價格，迎接最終的翻多時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。