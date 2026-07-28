快訊

市場不再買單AI資本支出？台股崩回4萬2千點 台積電跌破2,300元

專訪／在學校買喪屍煙彈一顆2千元 染毒少年：我為錢下海當詐騙車手

北市婦違規過馬路遭無照男駕車撞飛 送醫急救1小時傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗爆權力裂痕？網曝「有槍才有話語權」：革命衛隊權力更大

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗政權內部出現權力裂痕，文人派希望避免衝突升級，卻遭革命衛隊強硬主張所壓制。專家分析，革命衛隊長期掌握軍事、經濟權力，實際影響力遠超文人政府，未來政策走向將依賴其軍事動向。（路透）
伊朗政權內部出現權力裂痕，文人派希望避免衝突升級，卻遭革命衛隊強硬主張所壓制。專家分析，革命衛隊長期掌握軍事、經濟權力，實際影響力遠超文人政府，未來政策走向將依賴其軍事動向。（路透）

伊朗美國以色列衝突持續之際，外媒近日報導指出，伊朗政權內部已出現明顯權力分裂，文人派希望維持與美國的談判管道，避免區域戰爭持續升級；但掌握軍事實權的伊斯蘭革命衛隊則主張強硬路線，雙方角力日益白熱化。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，真正決定伊朗政策走向的仍是革命衛隊，而非文人政府。

根據媒體報導，伊朗目前逐漸形成兩個權力中心，一方由總統、外交部長及國會議長等文人派人士組成，希望保住外交談判空間，避免衝突全面擴大；另一方則是掌控軍事力量的革命衛隊，主張持續對外強硬施壓。報導指出，文人派即使與美方達成協議，也可能因革命衛隊及國會強硬派反對而難以落實，最高領袖穆傑塔巴自接班後鮮少公開露面，也讓外界更加關注伊朗內部權力平衡是否已出現變化。

一名網友在PTT發文表示，哈米尼身亡後，伊朗內部權力鬥爭已逐漸浮上檯面。他認為，總統、外交部長等溫和派缺乏軍事力量支持，很難與革命衛隊抗衡，也認為美國當初選擇暗殺哈米尼，反而讓革命衛隊勢力進一步坐大，對美國及其中東盟友未必是最佳戰略。

PTT多數留言則認為，「有槍才有話語權」才是伊朗現況，不少人指出革命衛隊長期掌握軍事、經濟與安全體系，實際權力遠高於文人政府，因此所謂「內鬥」更多只是表面現象。也有人認為，總統與外交體系本來就沒有真正軍權，即使主張談判，也難以左右整體政策方向。

另一派網友則討論，美國此次軍事行動可能反而強化革命衛隊的正當性。有留言認為，美國原本希望透過斬首行動削弱伊朗，但結果卻讓強硬派更容易整合權力；也有人分析，戰爭期間革命衛隊更容易獲得國內支持，因此短期內不太可能主動放棄強硬立場。

此外，也有部分網友對外媒消息保持保留態度，質疑「消息人士」來源可信度，認為戰爭期間各方資訊都可能夾雜心理戰與宣傳戰，現階段難以確認伊朗是否真的已出現足以影響政局的權力內鬥。不少人認為，相較於文人政府的發言，革命衛隊未來的軍事動向，仍將是觀察伊朗局勢發展的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

杜金龍看台股震盪後仍有高點可期！網偏保守：現在低接都是勇者

記憶體與被動元件超跌反彈！陳龍點名「滿地珍珠鑽石」：行情總在絕望中誕生

韓股單月暴跌近20%！貝萊德009826剖析高槓桿清洗潮：全球配置能與單一市場震盪絕緣

大盤投資難翻身？他稱「0050複利難改變人生」正2論戰再起

相關新聞

「華爾街威脅Fed」害台股回調？網酸：漲多修正何必硬編故事

近期台股與美國科技股震盪加劇，一名PTT網友提出不同解讀，認為這波回調不只是油價上漲、通膨升溫或韓國市場槓桿過高，而是華爾街刻意藉由壓低股價，向美國聯準會傳達「不要升息」的訊號。文章曝光後引發熱議，部分網友認為觀點新鮮，也有不少人直批是事後找理由，認為市場修正主因仍是估值過高與獲利了結。

伊朗爆權力裂痕？網曝「有槍才有話語權」：革命衛隊權力更大

伊朗與美國、以色列衝突持續之際，外媒近日報導指出，伊朗政權內部已出現明顯權力分裂，文人派希望維持與美國的談判管道，避免區域戰爭持續升級；但掌握軍事實權的伊斯蘭革命衛隊則主張強硬路線，雙方角力日益白熱化。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，真正決定伊朗政策走向的仍是革命衛隊，而非文人政府。

記憶體與被動元件超跌反彈！陳龍點名「滿地珍珠鑽石」：行情總在絕望中誕生

台北股市經歷劇烈震盪後出現反彈，分析師陳龍指出，「股價大跌腰斬」且基本面未變的情況下，市場籌碼開始沉澱，形成抄底良機。他強調，AI族群的修正與貨櫃航運不同，是長期成長的結構性轉變。

杜金龍看台股震盪後仍有高點可期！網偏保守：現在低接都是勇者

台股近期從高點快速回檔，一名Dcard網友分享資深分析師杜金龍對後市的看法，指出本波大盤跌破季線，但尚未進入典型空頭市場，第三季可能先維持箱型整理，部分大型權值股與具基本面支撐的個股可逢低布局。不過，相關分析曝光後，網友反應相對保守，有人直言更相信指數還會下探，也有人形容目前敢低接的投資人都是「勇者」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。