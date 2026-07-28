伊朗爆權力裂痕？網曝「有槍才有話語權」：革命衛隊權力更大

伊朗與美國、以色列衝突持續之際，外媒近日報導指出，伊朗政權內部已出現明顯權力分裂，文人派希望維持與美國的談判管道，避免區域戰爭持續升級；但掌握軍事實權的伊斯蘭革命衛隊則主張強硬路線，雙方角力日益白熱化。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，真正決定伊朗政策走向的仍是革命衛隊，而非文人政府。

根據媒體報導，伊朗目前逐漸形成兩個權力中心，一方由總統、外交部長及國會議長等文人派人士組成，希望保住外交談判空間，避免衝突全面擴大；另一方則是掌控軍事力量的革命衛隊，主張持續對外強硬施壓。報導指出，文人派即使與美方達成協議，也可能因革命衛隊及國會強硬派反對而難以落實，最高領袖穆傑塔巴自接班後鮮少公開露面，也讓外界更加關注伊朗內部權力平衡是否已出現變化。

一名網友在PTT發文表示，哈米尼身亡後，伊朗內部權力鬥爭已逐漸浮上檯面。他認為，總統、外交部長等溫和派缺乏軍事力量支持，很難與革命衛隊抗衡，也認為美國當初選擇暗殺哈米尼，反而讓革命衛隊勢力進一步坐大，對美國及其中東盟友未必是最佳戰略。

PTT多數留言則認為，「有槍才有話語權」才是伊朗現況，不少人指出革命衛隊長期掌握軍事、經濟與安全體系，實際權力遠高於文人政府，因此所謂「內鬥」更多只是表面現象。也有人認為，總統與外交體系本來就沒有真正軍權，即使主張談判，也難以左右整體政策方向。

另一派網友則討論，美國此次軍事行動可能反而強化革命衛隊的正當性。有留言認為，美國原本希望透過斬首行動削弱伊朗，但結果卻讓強硬派更容易整合權力；也有人分析，戰爭期間革命衛隊更容易獲得國內支持，因此短期內不太可能主動放棄強硬立場。

此外，也有部分網友對外媒消息保持保留態度，質疑「消息人士」來源可信度，認為戰爭期間各方資訊都可能夾雜心理戰與宣傳戰，現階段難以確認伊朗是否真的已出現足以影響政局的權力內鬥。不少人認為，相較於文人政府的發言，革命衛隊未來的軍事動向，仍將是觀察伊朗局勢發展的關鍵。

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