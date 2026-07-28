杜金龍看台股震盪後仍有高點可期！網偏保守：現在低接都是勇者

台股近期從高點快速回檔，一名Dcard網友分享資深分析師杜金龍對後市的看法，指出本波大盤跌破季線，但尚未進入典型空頭市場，第三季可能先維持箱型整理，部分大型權值股與具基本面支撐的個股可逢低布局。不過，相關分析曝光後，網友反應相對保守，有人直言更相信指數還會下探，也有人形容目前敢低接的投資人都是「勇者」。

原PO整理杜金龍受訪內容指出，台股自6月23日約4萬8000點高檔回落，最低一度跌至4萬1000點附近，波段跌幅約13%。雖然指數已跌破季線，但台積電跌幅約9%，相較南韓股市及費城半導體指數修正幅度仍小，因此尚不能直接認定台股進入跌幅超過20%的空頭市場。

在操作方面，杜金龍原先將持股水位控制在五成，近期則逢低加碼至七成。他認為市場急跌後仍可能出現技術性反彈，因此採分批布局方式因應，而非一次押滿。對第三季行情，他傾向以箱型整理看待，年底能否重新站回5萬點仍待觀察，但若中長期趨勢延續，未來指數仍有挑戰更高位置的機會。

個股部分，杜金龍認為台積電法說後遭到賣壓，主要是市場過度擔憂毛利率受到資本支出與海外設廠影響，因此在股價大跌時分批承接。聯發科先前遭遇大幅修正，他也選擇逢低買回，並將原本對行情進入末升段的判斷，調整為主升段可能進一步延伸。

至於傳產與題材股，他提出「買黑不買紅」的操作方向，偏好聯電、台泥及台塑集團等跌深或具事件題材的股票。機器人概念股則不再全面追逐，僅偏好具獲利支撐的公司；對缺乏每股盈餘支撐的個股，則認為較可能維持整理。世芯-KY部分，他認為公司基本面尚未明顯改變，股價下跌較偏向特定事件與籌碼疑慮，投資人若不願承受波動，也可暫時轉向跌深的大型半導體股。

不過，留言區並未一面倒認同。有網友認為目前行情風險仍高，甚至預期大盤可能下探3萬7000點；也有人直言「大家快逃」、「現在低接都是勇者」。少數投資人則表示，台積電與聯發科跌至心理價位後仍會分批承接。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。