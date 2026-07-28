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「華爾街威脅Fed」害台股回調？網酸：漲多修正何必硬編故事

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期震盪回調，一名PTT網友提出解釋，認為華爾街故意施壓，傳遞「不要升息」信號，吸引熱議。部分網友支持此觀點，但更多人質疑市場修正原因是估值過高與獲利了結。聯合報系資料照
台股近期震盪回調，一名PTT網友提出解釋，認為華爾街故意施壓，傳遞「不要升息」信號，吸引熱議。部分網友支持此觀點，但更多人質疑市場修正原因是估值過高與獲利了結。聯合報系資料照

近期台股與美國科技股震盪加劇，一名PTT網友提出不同解讀，認為這波回調不只是油價上漲、通膨升溫或韓國市場槓桿過高，而是華爾街刻意藉由壓低股價，向美國聯準會傳達「不要升息」的訊號。文章曝光後引發熱議，部分網友認為觀點新鮮，也有不少人直批是事後找理由，認為市場修正主因仍是估值過高與獲利了結。

原PO指出，近期科技巨頭財報與法說會即使營收、獲利亮眼，市場仍頻繁以資本支出過高、自由現金流不足為由殺盤。他認為，美國正處於AI軍備競賽關鍵期，若聯準會升息，將提高企業發債與融資成本，削弱科技巨頭投入AI基礎建設的能力，因此華爾街故意將賣壓集中在資本支出與現金流議題上，藉此警告Fed升息可能拖垮AI產業。

原PO並以2018年底美股重挫、2019年聯準會政策轉向為例，認為若股市崩跌導致財富效果消失、企業裁員及信用利差擴大，Fed最終仍可能被迫降息救市，因此現在的回調更像是提前施壓。不過，他也強調，大型科技公司仍可透過發債或增資取得資金，市場過度擔憂自由現金流並不合理。

部分網友認同這項說法，認為近期財報普遍不差，市場卻對資本支出特別敏感，確實可能帶有政策與資金面的因素。有人表示，AI趨勢並未改變，短線下跌更像高檔洗盤、製造恐慌，待籌碼沉澱後仍可能重新上攻。

但更多留言質疑，華爾街由眾多立場不同的機構組成，不可能集體合作「威脅聯準會」。網友認為，這波下跌更單純的解釋是股價已提前反映多年成長、融資餘額偏高，加上科技巨頭由輕資產轉向重資產模式，市場自然會重新檢視資本支出、發債成本及股東報酬。另也有人反駁，自由現金流並非毫無意義。在高利率環境下，企業發債成本可能侵蝕獲利，增資則會稀釋每股盈餘，若大型科技公司持續擴張支出卻無法證明投資回報，估值遭下修並不意外。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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