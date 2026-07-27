台股長線看10萬點！郭哲榮「今年必上5萬」：跌破4萬點之下將砸幾千萬買0050

台股於27日盤中經歷劇烈震盪，早盤一度重挫逾600點，隨後在尾盤買盤點火下出現暴力急拉，盤中指數一度翻紅，終場僅小跌20點收在43,634點。針對大盤走勢，分析師郭哲榮於影音內容中表示，台股表現極為強韌，市場最壞的情況已經過去，並指出若大盤未來跌破4萬點大關，將是極具吸引力的買點，自己將準備砸下幾千萬進場買元大台灣50（0050）。

針對總體經濟與大盤整理態勢，郭哲榮分析，大盤在4萬2千點附近已具備堅實底部，投資人不應在市場大幅拉回時感到恐懼或猶豫，而應將拉回視為難得的進場機會。

他強調，雖然近期國際市場關心美國聯準會（Fed）的升息動向與通膨議題，但他預測今年台股指數將順利突破5萬點大關，甚至在未來三至五年內有機會挑戰10萬點大關。

在AI產業發展方面，郭哲榮重申自己對AI長期趨勢的堅定看好。他特別舉例指出，近期Anthropic的AI模型成功破解了自1939年以來懸而未決長達87年的數學難題「雅可比猜想」，證明AI不僅能處理簡單問答，更能應對高度抽象的思考與運算。他認為，AI正在引發一場百年的工業革命，未來將全面改變醫療、生物科技、自動駕駛及機器人等各個領域。

最後，郭哲榮針對市場擔憂的「AI泡沫化」進行澄清，他認為全球科技巨頭與資本持續加大對AI資料中心與算力的投入，是因為算力與AI應用能創造出極大的未來價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。