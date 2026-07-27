快訊

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

大考戴AI眼鏡重罰！大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

第13號颱風白海豚生成！氣象署揭路徑 對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股長線看10萬點！郭哲榮「今年必上5萬」：跌破4萬點之下將砸幾千萬買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮針對台股盤中急拉翻紅發表看法，強調大盤拉回即是買點，並預言今年台股將突破5萬點、長線上看10萬點，持續看好AI產業長遠發展。圖／聯合報系資料照片
分析師郭哲榮針對台股盤中急拉翻紅發表看法，強調大盤拉回即是買點，並預言今年台股將突破5萬點、長線上看10萬點，持續看好AI產業長遠發展。圖／聯合報系資料照片

台股於27日盤中經歷劇烈震盪，早盤一度重挫逾600點，隨後在尾盤買盤點火下出現暴力急拉，盤中指數一度翻紅，終場僅小跌20點收在43,634點。針對大盤走勢，分析師郭哲榮於影音內容中表示，台股表現極為強韌，市場最壞的情況已經過去，並指出若大盤未來跌破4萬點大關，將是極具吸引力的買點，自己將準備砸下幾千萬進場買元大台灣50（0050）。

針對總體經濟與大盤整理態勢，郭哲榮分析，大盤在4萬2千點附近已具備堅實底部，投資人不應在市場大幅拉回時感到恐懼或猶豫，而應將拉回視為難得的進場機會。

他強調，雖然近期國際市場關心美國聯準會（Fed）的升息動向與通膨議題，但他預測今年台股指數將順利突破5萬點大關，甚至在未來三至五年內有機會挑戰10萬點大關。

AI產業發展方面，郭哲榮重申自己對AI長期趨勢的堅定看好。他特別舉例指出，近期Anthropic的AI模型成功破解了自1939年以來懸而未決長達87年的數學難題「雅可比猜想」，證明AI不僅能處理簡單問答，更能應對高度抽象的思考與運算。他認為，AI正在引發一場百年的工業革命，未來將全面改變醫療、生物科技、自動駕駛及機器人等各個領域。

最後，郭哲榮針對市場擔憂的「AI泡沫化」進行澄清，他認為全球科技巨頭與資本持續加大對AI資料中心與算力的投入，是因為算力與AI應用能創造出極大的未來價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 台股 美國聯準會 ETF 大盤 AI

延伸閱讀

0050內扣費今年有望再降！柴鼠點「可能0.2%或更低」：目前與00692並列市值型費用王

四貸同堂開槓桿遭盯上！金管會不排除發動專案金檢 網喊：永動機要被拆了

0050、正2被捧成投資真理？他質疑：僅是多頭市場下的「馬後炮」

0050假如真的「 又再分割」會想買？網：割不割本金都一樣有差嗎

相關新聞

台股長線看10萬點！郭哲榮「今年必上5萬」：跌破4萬點之下將砸幾千萬買0050

台股盤中一度重挫逾600點，隨後急拉717點收43,634點，分析師郭哲榮預測將於今年突破5萬點，並若跌破4萬點將巨額增持0050。他看好AI產業的長期發展，認為正引發百年工業革命。

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

南韓散戶單日淨買超4500億韓元，逆勢抄底槓桿型ETF，反映半導體股重挫後市場情緒。隨著金融委員會提早實施新規，散戶趕在新制生效前加碼布局，显示市場热度仍高。

四貸同堂開槓桿遭盯上！金管會不排除發動專案金檢 網喊：永動機要被拆了

金管會因應台股熱度上升，擔心「四貸同堂」信用擴張風險，要求部分銀行強化貸款風控，並不排除啟動專案金檢。網友熱議可能影響市場資金動能，並呼籲需強化風險控管。

全台每4度電就有1度給半導體！2030年用電飆升至800億度 網熱議：重啟核能吧

台灣半導體產業用電量預估至2030年將達800億度，占全台用電24.34%。對於日益上升的用電需求，網友呼籲重啟核能以確保供電。同時，台電預測半導體產業將持續成為用電增長最快的產業。

2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

輝達傳出洽談提供高達2,500億美元融資擔保，以協助OpenAI租用美國俄亥俄州10GW超大型資料中心，此舉顯示輝達持續深化與OpenAI的合作。市場關注其帶來的連動風險。

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

分析師陳龍指出，近期台股波動源於韓國去槓桿監管，強調基本面「完美無瑕」，堅信AI工業革命將推動台股長線挑戰8萬點。他預測股市反彈將至，並視當前價格為絕佳抄底機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。