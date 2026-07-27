四貸同堂開槓桿遭盯上！金管會不排除發動專案金檢 網喊：永動機要被拆了

台股熱度持續升溫，投資人資金大量流向股市，也引發「四貸同堂」信用擴張疑慮。金管會已要求部分消費性貸款成長較快的銀行說明相關貸款業務及風險控管措施，並表態若發現風控鬆脫，不排除隨時啟動專案金檢。

報導指出，金管會此次主要了解銀行承作貸款用途，尤其是投資理財相關貸款，希望確認風險控管是否落實。銀行業者則表示，所謂「四貸同堂」多半是具有一定財力的高資產客戶，同時持有房貸、車貸、信貸及股票質借；相較之下，年輕族群若以信貸搭配券商融資投入股市，一旦行情反轉，承作無擔保信貸的銀行反而可能承擔較高風險。

為掌握整體信用狀況，金管會正研議兩大方向，包括整合監理資訊，以及擴大跨業信用資料交換。未來希望讓監理機關掌握借款人的整體信用輪廓，討論中的方向也包括交換更多借貸資訊，但強調個資不會提供給外部，僅供監理用途。

消息曝光後，PTT網友討論熱烈，有人認為「永動機要被拆了」、「會怕就好」、「要被關水龍頭了」，也有人直言「雨天收傘不意外」，認為若貸款資金槓桿受到限制，市場資金動能可能受到影響。

不過，也有網友支持強化風險控管。有人表示「風險管控本來就必要的，等到像韓國那樣再處理就太慢了」，另有網友指出「內文的措施很具體，不只處理四貸。別看四貸就開酸」，認為金管會此次重點在於完善監理機制，而非單純限制借貸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。