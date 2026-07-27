全台每4度電就有1度給半導體！2030年用電飆升至800億度 網熱議：重啟核能吧

台灣半導體產業持續擴產，帶動用電需求快速攀升。根據台電最新評估，今年半導體產業用電量約520億度，占全台用電17.71%；到了2030年將增加至800億度，占比提升至24.34%，等於全國每四度電中，就有一度供半導體產業使用。

台電進一步預估，2035年半導體產業用電量將突破1,100億度，占全台用電比重提高至30.38%，約每三度電就有一度來自半導體需求。台電指出，晶圓製造仍是最大用電來源，其次為記憶體、先進封裝及伺服器組裝，反映AI與先進製程持續推升產業用電。

經濟部則以台積電為例指出，目前在台已有19座先進製程及封裝廠運作中，同時還有新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地共13座廠房持續興建，未來仍將持續擴大在台投資。能源署也表示，未來十年半導體仍將是國內用電成長最快的產業，用電增幅甚至高於AI資料中心。

消息曝光後，引發PTT熱議，不少網友將焦點放在供電議題。有人留言「好好的重啟核能吧」、「So 火電、核電、儲能的長期規劃呢？大家都能看見問題，解決方案在哪？」、「台電要說的是未來十年的供電量如何增長的規劃，一字未提是在哈囉！」，認為未來供電規劃同樣值得關注。

也有網友從產業角度討論半導體發展，有人表示「大家都不知道變壓器多缺」、「99重電股」，也有人認為「半導體用電 四年後吃掉24%」將持續帶動電力設備需求；另有網友留言「台灣島上可以沒有台灣人,不可以沒有台積電 尬電啦」，反映市場對半導體產業與電力需求同步成長的討論。

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