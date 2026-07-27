快訊

家人臨終前為何說「要回家」？ ICU醫：真正想說的不是這句話

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

聽新聞
0:00 / 0:00

全台每4度電就有1度給半導體！2030年用電飆升至800億度 網熱議：重啟核能吧

聯合新聞網／ 綜合報導
台電預估，半導體產業用電量將由今年520億度增至2035年的1,100億度，占全台用電比重突破30%，AI與先進製程持續帶動用電需求攀升。記者余承翰／攝影
台電預估，半導體產業用電量將由今年520億度增至2035年的1,100億度，占全台用電比重突破30%，AI與先進製程持續帶動用電需求攀升。記者余承翰／攝影

台灣半導體產業持續擴產，帶動用電需求快速攀升。根據台電最新評估，今年半導體產業用電量約520億度，占全台用電17.71%；到了2030年將增加至800億度，占比提升至24.34%，等於全國每四度電中，就有一度供半導體產業使用。

台電進一步預估，2035年半導體產業用電量將突破1,100億度，占全台用電比重提高至30.38%，約每三度電就有一度來自半導體需求。台電指出，晶圓製造仍是最大用電來源，其次為記憶體、先進封裝及伺服器組裝，反映AI與先進製程持續推升產業用電。

經濟部則以台積電為例指出，目前在台已有19座先進製程及封裝廠運作中，同時還有新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地共13座廠房持續興建，未來仍將持續擴大在台投資。能源署也表示，未來十年半導體仍將是國內用電成長最快的產業，用電增幅甚至高於AI資料中心。

消息曝光後，引發PTT熱議，不少網友將焦點放在供電議題。有人留言「好好的重啟核能吧」、「So 火電、核電、儲能的長期規劃呢？大家都能看見問題，解決方案在哪？」、「台電要說的是未來十年的供電量如何增長的規劃，一字未提是在哈囉！」，認為未來供電規劃同樣值得關注。

也有網友從產業角度討論半導體發展，有人表示「大家都不知道變壓器多缺」、「99重電股」，也有人認為「半導體用電 四年後吃掉24%」將持續帶動電力設備需求；另有網友留言「台灣島上可以沒有台灣人,不可以沒有台積電 尬電啦」，反映市場對半導體產業與電力需求同步成長的討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台電 台灣

延伸閱讀

00878殖利率看8%！續航力上看27季勝0056 知美：8月配息維持0.66元就及格

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

0050破千張60歲大媽「 靠兩招」這樣存！網不解：搞得那麼麻煩？

相關新聞

全台每4度電就有1度給半導體！2030年用電飆升至800億度 網熱議：重啟核能吧

台灣半導體產業用電量預估至2030年將達800億度，占全台用電24.34%。對於日益上升的用電需求，網友呼籲重啟核能以確保供電。同時，台電預測半導體產業將持續成為用電增長最快的產業。

2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

輝達傳出洽談提供高達2,500億美元融資擔保，以協助OpenAI租用美國俄亥俄州10GW超大型資料中心，此舉顯示輝達持續深化與OpenAI的合作。市場關注其帶來的連動風險。

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

分析師陳龍指出，近期台股波動源於韓國去槓桿監管，強調基本面「完美無瑕」，堅信AI工業革命將推動台股長線挑戰8萬點。他預測股市反彈將至，並視當前價格為絕佳抄底機會。

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

美國聯準會（Fed）本周可能意外升息，經濟學家指出勞動市場穩定及高通膨壓力因素，鼓勵提前行動以保留政策彈性。尽管市場普遍預期9月升息，依據FedWatch工具，本月維持利率不變的機率為66%。

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

南韓散戶單日淨買超4500億韓元，逆勢抄底槓桿型ETF，反映半導體股重挫後市場情緒。隨著金融委員會提早實施新規，散戶趕在新制生效前加碼布局，显示市場热度仍高。

台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

台股上周五大跌1,195點，跌破季線，投顧陳嘉偉指出，AI技術不會泡沫，但相關股價估值過高，面臨修正壓力。美股科技股市值縮水，市場對現金流及通膨仍有疑慮，須注意投資風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。